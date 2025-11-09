Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere en extrañas circunstancias el influencer Anunay Sood a los 32 años

Según la policía, el cuerpo del influencer fue encontrado en la calle y se desconocen las causas de su muerte.

El influencer Anunay Sood en imagen de archivo

El influencer Anunay Sood en imagen de archivoInstagram

Neila Gallego
Publicado:

El influencer Anunay Sood ha muerto a los 32 años de edad, tal y como reveló su propia familia. Sood contaba con 1,4 millones de seguidores en Instagram.

Se encontraba en Las Vegas asistiendo al Concours, una exhibición de coches en el Hotel Wynn de la ciudad. Según la policía, su cuerpo fue encontrado en la calle. No se han revelado las causas de la muerte, ni sus circunstancias.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood", anuncia su familia en redes sociales.

"El 4 de noviembre de 2025, la LVMPD respondió al hallazgo de un cadáver en la manzana 3100 de South Las Vegas Boulevard. Los agentes asistieron al médico forense y levantaron un informe médico/no penal", han informado.

Su novia, Shivani Parihar, con quien había viajado a Las Vegas no se puede creer el fallecimiento del joven. "Todavía no puedo creer que te hayas ido. Siento el corazón destrozado y todo a mi alrededor se siente vacío", ha lamentado.

"Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo. Ni siquiera sé cómo asimilarlo; no parece real. Todo me recuerda a ti: tu risa, tu voz, tus mensajes. No sé cómo seguir adelante sin ti", ha añadido.

Precisamente, Shivani Parihar compartió unas imágenes junto a Anunay Sood durante su viaje unos días antes del fallecimiento del influencer.

Sood nació en la India y estudió en la escuela Delhi Public School Noida y más tarde se graduó en Tecnología Automotriz en la Amity University Noida. Su contenido fue ganando visitas en redes sociales y llegó a sumar cerca de 1,4 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 380.000 suscriptores en YouTube. Durante tres años consecutivos, en los años 2022, 2023 y 2024, Sood fue incluido en la lista 'Top 100 Digital Stars' de Forbes India.

