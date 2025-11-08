Rusia deja fuera de servicio todas las plantas térmicas de Centrenergo tras su ataque más masivo contra Ucrania

La operadora estatal ucraniana Centrenegro ha confirmado este sábado que sus tres centrales térmicas han quedado fuera de servicio tras el gran ataque nocturno lanzado por Rusia, uno de los más potentes desde el inicio de la ofensiva. El ataque también ha afectado a otra instalación de la energética privada DTEK, que ha sufrido "graves daños".

Centrenergo opera las plantas térmicas de Vuglehirska (en Donetsk), Trypilska (en la región de Kiev) y Zmiivska (en Járkov). La primera de ellas fue conquistada por las fuerzas rusas en julio de 2022, pocos meses después del inicio de la guerra. Las otras dos ya habían sido atacadas en repetidas ocasiones, y la de Zmiivska llegó a quedar destruida en la primavera de este año.

"La generación de energía está a cero"

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Telegram, Centrenergo ha calificado el bombardeo de esta noche como "el ataque más masivo desde el comienzo de la invasión", confirmando que todas las plantas que habían logrado volver a funcionar tras el devastador ataque de 2024 han sido alcanzadas.

"Hemos detenido la generación de energía. Actualmente, la generación de energía está a cero. A cero. Hemos perdido todo lo que habíamos estado reconstruyendo día y noche. Por completo", ha lamentado la dirección de la compañía. Centrenergo señala que sus instalaciones son infraestructuras civiles que "no fabrican armas" y denuncia la "brutalidad y el cinismo" de los ataques rusos.

"El enemigo ataca cada vez con más brutalidad y cinismo. Pero seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, superando el cansancio y el dolor de la pérdida: reconstruir, reparar e implementar una nueva generación. Porque no hay otra opción", ha añadido la empresa.

458 drones y 45 misiles en una sola noche

Durante el ataque, las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron 406 de los 458 drones lanzados por Rusia, incluidos aparatos de ataque tipo Shahed, según informa la Fuerza Aérea de Ucrania. Además, Moscú lanzó 45 misiles de crucero y balísticos, de los cuales nueve fueron interceptados.

DTEK también resulta afectada

La empresa privada DTEK confirmó poco después un nuevo ataque ruso contra una de sus instalaciones, aunque no ha especificado la ubicación "por motivos de seguridad". En su comunicado, ha explicado que "las empresas de todo el sector energético están evaluando los daños y coordinando con el operador estatal del sistema, Ukrenergo, para restablecer el suministro eléctrico en amplias zonas de Ucrania que se encuentran sin electricidad".

DTEK ha recordado que, desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, sus instalaciones han sido objetivo de más de 210 ataques rusos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.