Paramilitares disparan, atacan y atropellan a civiles a las afueras de una de las ciudades más importantes de Sudán

El tercer país más grande de África vive desde abril del 2023 una guerra civil entre el Ejército y los paramilitares del grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La lucha por el poder, que ha dejado decenas de miles de muertos y la peor crisis humanitaria del mundo, recrudeció desde fines de octubre, cuando la ciudad de Al Fasher, el último bastión de los militares en la región occidental de Darfur, cayó en manos de las FAR.

Brutales matanzas

La Corte Penal Internacional, CPI, ha expresado su "profunda alarma" y su "más sincera preocupación" por las "atrocidades que forman parte de un forma de violencia más amplia y extendida, que ya afecta a toda la región de Darfur. A los asesinatos en masa de civiles, que los paramilitares graban y distribuyen como trofeos se unen, las violaciones en grupo de niñas y mujeres y la violencia indiscriminada. A esto hay que añadir la hambruna, oficialmente declarada por la ONU.

