Francia se prepara para otra jornada de violentas protestas

Francia se prepara para un nuevo fin de semana de movilizaciones sociales bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado el despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país ante el riesgo de graves alteraciones del orden público durante las protestas convocadas por los Chalecos Amarillos, sindicatos y organizaciones estudiantiles.

El ministro justificó la medida por los llamamientos a cometer actos violentos, saqueos y ataques contra las fuerzas de seguridad detectados en las redes sociales dando por hecho que "riesgos muy elevados" para el orden público.

Mantienen sus convocatorias

Como preludio al denominado 'Acto II'», los Chalecos Amarillos habían organizado para este viernes 30 de octubre una protesta con cacerolazos frente a la Asamblea Nacional de París, entre las 18:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la convocatoria fue prohibida y cancelada.

En respuesta, se han promovido acciones alternativas en distintas ciudades a partir de las 19:00 horas, con llamamientos a hacer sonar cacerolas "frente a los ayuntamientos, en las ventanas, en las calles, en todas partes".

Para el sábado, el movimiento convoca concentraciones y sentadas a las 14:00 horas frente a los ayuntamientos y la Asamblea Nacional, bajo la consigna de defender las libertades civiles.

Un dispositivo policial excepcional

El operativo incluirá drones, helicópteros, unidades caninas, brigadas ecuestres, vehículos blindados y cañones de agua. Además, se reforzará la vigilancia en zonas comerciales para evitar nuevos episodios de vandalismo y saqueos.

Núñez anunció que se prohibirán las manifestaciones previstas en centros urbanos donde exista riesgo de violencia. También alertó sobre convocatorias que estarían utilizando las fiestas de Halloween como cobertura para organizar acciones violentas.

Los prefectos negociarán con los organizadores el traslado de las concentraciones a zonas periféricas.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos

La Embajada estadounidense en Francia ha emitido una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos evitar las zonas de manifestaciones y grandes concentraciones. Advierte de que protestas anteriores provocaron importantes daños materiales, saqueos y enfrentamientos con la policía.

El ministro del Interior rechazó que las restricciones supongan una limitación del derecho de manifestación y aseguró que su objetivo es garantizar su ejercicio con seguridad. "No toleraremos ningún exceso", advirtió, prometiendo "extrema firmeza".