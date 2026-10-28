Una mujer denuncia que su marido la drogó durante 13 años para que otros hombres abusaran sexualmente de ella

Durante 13 años, Joanne Young habría sido drogada por su entonces marido para que otros hombres abusaran sexualmente de ella. La mujer británica, de 49 años y madre de tres hijos, ha declarado este miércoles por primera vez ante el Tribunal de la Corona de Winchester, en Inglaterra, donde ha relatado cómo se despertaba inmovilizada y sin recordar lo ocurrido.

Su exmarido, Philip Young, de 50 años, se declaró culpable el pasado enero. Ahora, otros cuatro hombres se sientan en el banquillo por su presunta implicación en los hechos, aunque todos niegan los cargos.

"Uno me tocaba la muñeca y el otro me practicaba sexo oral"

Durante su declaración, Joanne Young ha recordado una noche de febrero de 2023 en la que se despertó con los ojos vendados, atada y con dos personas en su habitación. Una de ellas le pareció que era su marido. "Uno me tocaba la muñeca y el otro me practicaba sexo oral", ha explicado ante el tribunal.

La mujer también ha descrito cómo eran sus relaciones con Philip Young, con quien estuvo casada durante dos décadas. "La mayoría de las veces, yo ya estaba profundamente dormida y él iniciaba las relaciones sexuales", señaló en una declaración policial de julio de 2024, reproducida durante el juicio.

En otra ocasión, después de salir con amigos, descubrió que había un desconocido en su dormitorio. Al día siguiente, su marido le confesó que había contactado con alguien a través de internet para que presenciara sus relaciones sexuales. "Fue una intromisión absoluta, algo que jamás habría aceptado ni querido", aseguró.

La Policía encontró vídeos de las presuntas agresiones

La investigación comenzó después de que Philip Young fuera denunciado por difundir imágenes sexuales en internet. Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron grabaciones en las que Joanne aparecía inmovilizada mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella.

La mujer también descubrió que su entonces marido había publicado fotografías íntimas suyas sin su conocimiento. "Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Supongo que estaba dormida, porque, si no, ¿cuándo se hicieron esas fotos?", ha declarado.

Cuatro hombres se enfrentan a acusaciones por delitos sexuales

Los procesados son Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, acusados de violación; Connor Sanderson-Doyle, de 32, acusado de agresión sexual y tocamientos; y Mohammed Hassan, de 38, acusado de tocamientos sexuales. Todos ellos rechazan las acusaciones. Joanne Young ha renunciado a su derecho al anonimato, como hizo Gisèle Pelicot, cuyo caso conmocionó a Francia en 2024 después de que su exmarido fuera condenado por drogarla para que otros hombres la violaran.