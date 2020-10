Francia ofrecerá un homenaje nacional a Samuel Paty, el profesor decapitado por enseñar una caricatura de Mahoma

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado un homenaje nacional en honor a Samuel Paty, el profesor decapitado por un joven terrorista musulmán de origen ruso por sus clases sobre libertad de expresión.

El episodio tuvo lugar el pasado viernes en un instituto de Conflans-Sainte-Honorine, una localidad a treinta kilómetros de la capital francesa y ha conmocionado a toda la nación francesa. El profesor fue asesinado por el joven islamista de 18 años por mostrar unas caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión y comportamiento cívico.

El presidente Macron condenó el ataque ese mismo día y defendió los valores de la República francesa: "Fue asesinado hoy porque enseñaba, porque explicaba a sus alumnos la libertad de expresión, la libertad de creer y la de no creer", declaró el presidente, y recalcó que los terroristas "no pasarán".

Cómo sucedió

El suceso tuvo lugar a la salida de clase cuando el autor se dirigió al centro donde trabajaba la víctima y preguntó a los alumnos que le indicaran quién era. El autor decapitó al profesor de 47 años con un cuchillo de grandes dimensiones y publicó en la red social de Twitter una fotografía de la cabeza de la víctima con un mensaje dirigido al presidente Macron, "presidente de los infieles" y confesó matar "a un perro del infierno que había menospreciado a Mahoma".

La policía llego al centro escolar poco después alertada por los testigos del atentado. El autor disparó con una pistola de aire comprimido a los agentes antes de ser abatido por nueve disparos de la policía.

Según las últimas investigaciones, el suceso tuvo lugar tras la denuncia del padre de una alumna musulmana en las redes sociales. El progenitor compartió la foto del docente y sus datos personales junto con la palabra "stop". Ese mismo usuario visitó al director del centro días antes con otro hombre, objeto de seguimiento por los servicios antiterroristas franceses, para exigir el despido del profesor.

El autor de los hechos

El autor del atentado tenía el estatuto de refugiado y no era objeto de interés para los servicios de información que persiguen el radicalismo islámico en el país, ha explicado el fiscal nacional antiterrorista Jean-François Ricard.

Nueve personas están detenidas por los autoridades francesas. Los padres, el abuelo, el hermano menor del autor, junto con el padre de la alumna y otro hombre que inició la hostigación contra el profesor en las redes sociales. La policía ha retenido también a varios miembros del círculo de amistades del autor, residente con su familia en la región de Evreux, Normandía. El fiscal ha señalado que la hermanastra del padre es miembro del Daesh en Siria desde 2014, hoy en busca y captura.

Apoyo de la Unión Europea

El presidente junto con el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, han previsto una agenda de actos conmemorativos para reforzar su compromiso con la enseñanza laica del país y mostrar su apoyo a la comunidad educativa. Muchos dirigentes han respaldado a la nación francesa víctima de varios atentados por parte de fundamentalistas islámicos, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Me he enterado con horror del asesinato de un profesor en Conflans-Ste-Honorine. Doy mis condolencias a su familia y a los franceses. Pienso en los profesores, en Francia y en toda Europa. Sin ellos, no hay ciudadanos. Sin ellos, no hay democracia", ha anunciado en un comunicado.