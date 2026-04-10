Sánchez pide suspender el acuerdo UE-Israel por "flagrantes" violaciones humanitarias: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel al considerar que se están incumpliendo varios de sus principios, especialmente los relacionados con el derecho internacional humanitario.

La intervención ha tenido lugar durante la clausura del European Pulse Forum 2026, donde el jefe del Ejecutivo ha expuesto su visión sobre el papel de Europa en el contexto internacional en el que nos encontramos.

Sánchez ha planteado que la respuesta europea debe basarse en criterios comunes. "Por eso desde Europa también debemos ser claros", ha señalado, en referencia a la necesidad de evitar diferencias de criterio según el conflicto.

En este sentido, ha advertido del impacto que estas decisiones tienen en la credibilidad exterior de la Unión. "Hay muchos países de ese llamado Sur global que están mirando Europa", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener una posición uniforme.

El presidente ha sido explícito al referirse a la situación en Oriente Próximo. "Por coherencia por coherencia y también por empatía lo que tiene que hacer la Unión Europea de suspender su acuerdo de asociación con Israel porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario".

Una Europa con mayor integración

Durante su intervención, Sánchez ha expuesto también las prioridades del modelo europeo que defiende el Gobierno español. Ha señalado la necesidad de avanzar en una política exterior y de defensa común, así como en un mercado y un marco financiero compartidos.

"Tenemos que poner en marcha escala europea de distintos planes de acción", ha indicado, en alusión a iniciativas como el plan de vivienda asequible, que considera un primer paso que debe ampliarse con medidas más concretas.

Asimismo, ha defendido una Europa abierta al comercio, al talento y a las ideas, con referencias a acuerdos internacionales y a la gestión de la migración. Según ha expuesto, una migración "legal, segura ordenada" permite afrontar los retos y aprovechar oportunidades.

Defensa del orden internacional

El presidente ha insistido en que la Unión Europea debe mantener una posición firme en la defensa del derecho internacional. En ese sentido, ha alertado sobre la necesidad de actuar ante situaciones como la de Gaza. "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", ha pedido Sánchez.

Sánchez ha concluido señalando que España apuesta por una Unión Europea con capacidad de decisión propia, que proteja a sus ciudadanos y mantenga un papel activo en el escenario global.

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