¿Qué cambia y qué no con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza?

El objetivo es aumentar la presión sobre Israel para que ponga fin a los sangrientos bombardeos sobre la población palestina en Gaza, pero quizá las 9 medidas presentadas por Sánchez queden muy lejos de su objetivo, si antes no se realizan otro cambios. Porque a pesar que desde el gobierno se ha insistido en que desde el 7 de octubre de 2023 no se habían otorgado nuevas autorizaciones de exportación de armas, sí se mantuvieron vigentes las ya otorgadas con anterioridad.

Según datos de Centre Delàs de Estudios por la Paz recogidos del servicio de aduanas de Israel y según estadísticas oficiales españolas en el primer semestre de 2024, se exportó material de defensa a Israel desde España por valor de 1.255.384 euros. Las bases de datos israelíes ofrecen una cifra más elevada, ya que entre el 7 de octubre de 2023 y marzo de 2025 Israel habría importado de España armamento por valor de 5.306.243 euros.

España ya anunció que buscaba desconectarse de la tecnología militar israelí

En otras informaciones publicadas por el Diario.es entre octubre de 2023 y la primavera de 2025, España adjudicó al menos 46 acuerdos de compra de material militar a empresas israelíes o sus filiales españolas. En las medidas ahora anunciadas por el Gobierno no se menciona si estos contratos de compra, incluidos los acordados con filiales o mediadoras, van a ser cancelados. Entre ellos, está la adquisición del "diseño POD para combate aéreo", una compra con un plazo de ejecución hasta 2027 a la empresa armamentística pública israelí Rafael.

La otra cara de la moneda es que entre octubre de 2023 y mayo de 2025, España ha importado, al menos, 54 millones de euros de armamento israelí, según la base de datos oficial DataComex. Y hay que recordar que fue a finales de mayo de 2025, que el Ministerio de Defensa anunció su intención de poner en práctica un plan de desconexión de la tecnología militar israelí.

España prohibirá las importaciones de productos de asentamientos

Habrá que esperar para comprobar en que quedará este anuncio del Gobierno teniendo en cuenta también que España no ha incluido en ellos varias medidas solicitadas por la Corte Internacional de Justicia, por la Asamblea General de la ONU y por la relatora de Naciones Unidas.

Y teniendo en cuenta que Israel podrá seguir recibiendo las armas que Donald Trump quiera enviar y que hagan parada en España ya que el Gobierno no podrá frenar ese suministro militar que el Pentágono realiza desde las bases españolas de Rota y Morón, gracias al Convenio de Cooperación para la Defensa por el que Washington no tiene que informar sobre el destino final de los cargamentos que gestiona el Pentágono. Eso significa que mantendrá libertad para no revelar a las autoridades españolas si el armamento que circula por las citadas bases militares termina o no en Israel.

