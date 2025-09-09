Los demócratas revelan la felicitación de Trump a Epstein que el presidente de EEUU

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes han difundido este lunes una tarjeta de felicitación de cumpleaños enviada por Donald Trump a Jeffrey Epstein, el millonario acusado de pedofilia y tráfico sexual de menores, que falleció en prisión en 2019. El Presidente estadounidense había insistido hasta ahora en que dicho documento no existía, llegando incluso a demandar por difamación a 'The Wall Street Journal' por haber sido el primer medio en hacer eco de su supuesta existencia.

En la tarjeta, que estaba dirigida a Epstein con motivo de su 50 cumpleaños, Trump hace referencia a un secreto que ambos compartían. El documento, que está firmado por el propio presidente y fue ilustrado con un perfil femenino, fue entregado a la Comisión como parte de la documentación solicitada y publicado inmediatamente en redes sociales por los congresistas demócratas.

"Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!", han escrito los demócratas en la red social 'X'.

El material que fue entregado a la Comisión, que está presidida por el republicano James Comer, no incluye la supuesta "lista de clientes" de Epstein, que es objeto de muchas especulaciones públicas. Los representantes legales del magnate respondieron en declaraciones a las que ha tenido acceso 'The Hill' que no tienen "constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein", aunque sí confirmaron la existencia de "libro de direcciones y contactos".

Trump, por su parte, que ha intentado en repetidas ocasiones frenar la investigación, sostiene que se trata de un intento para desestabilizar su Gobierno. Pero a pesar de ello, se enfrente a presiones dentro de sus propias filas para que se llegue a hacer pública toda la documentación relativa al caso.

El caso Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio del año 2019 debido a los cargos de abuso sexual y tráfico de cientos de niñas en los años 2000. Meses después, apareció ahorcad en su celda en Nueva York. Este caso ha desatado miles de teorías y ha salpicado a personalidades importantes como el príncipe Andrés de Inglaterra, el ex presidente Bill Clinton y al propio Donald Trump.

