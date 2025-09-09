Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un tren arrolla un autobús de dos pisos que cruza las vías en México dejando 10 muertos y decenas de heridos

Diez personas han muerto y 41 han resultado heridas en un accidente ocurrido en una carretera del central Estado de México. Los hechos han ocurrido en una zona muy transitada.

Publicado:

Al menos diez personas han muerto y 41 han resultado heridas en un accidente ocurrido en una carretera del central Estado de México. Los hechos han ocurrido cuando un tren ha arrollado a un autobús de dos pisos que cruzaba las vías en una zona muy transitada.

En cuanto al conductor del autobús, que transportaba a 51 pasajeros, está detenido y se investiga su responsabilidad en los hechos.

