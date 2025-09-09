Así monetiza Boris Johnson sus contactos como exprimer ministro para sostener su vida tras Downing Street

El exprimer ministro británico Boris Johnson vuelve al ojo del huracán. Documentos filtrados y publicados por The Guardian, a través de la organización estadounidense Distributed Denial of Secrets, revelan cómo habría aprovechado contactos hechos durante su etapa en Downing Street para financiar su vida fuera del cargo. Los archivos, que incluyen correos electrónicos, facturas y contratos, detallan presiones a altos cargos saudíes, pagos tras una reunión con Nicolás Maduro y cenas privadas en pleno confinamiento, poniendo de nuevo bajo la lupa la frontera difusa entre lo público y lo privado en la trayectoria de Johnson.

Se han filtrado unos 2 GB de información, alrededor de 1.820 archivos, que incluyen correos electrónicos, facturas, hojas de cálculo, discursos y contratos, muchos de ellos posteriores a septiembre de 2022, aunque también hay algunos durante su mandato.

Esos documentos han permitido saber que Johnson creó una empresa llamada Office of Boris Johnson, que hace uso de la Public Duty Costs Allowance (PDCA), una ayuda anual de hasta 115.000 libras para cubrir gastos administrativos y aparentemente ha empleado este subsidio para sostener actividades privadas y comerciales. También, entre octubre de 2022 y mayo de 2024, Johnson habría ganado unos 5,1 millones de libras por 34 charlas.

Maniobras éticamente cuestionables

Johnson presionó a altos funcionarios de Arabia Saudí con quienes se había relacionado como primer ministro, para promover su consultora Better Earth, presentando la propuesta como “útil” para el príncipe Mohammed bin Salman. La Ley establece que los exministros no deben hacer lobby con contactos recientes, al menos durante dos años, pero Johnson habría violado esa norma.

Reunión con Maduro

Johnson recibió 240.000 libras de un fondo de inversión tras una reunión con Nicolás Maduro en febrero de 2024. El pago fue respaldado por una factura enviada en marzo y abonada en mayo, al parecer, alineada con lo acordado en un contrato firmado en septiembre de 2023 con Merlyn Advisors, que contemplaba hasta 1,6 millones de libras al año por hasta ocho reuniones.

Cena en pleno confinamiento

El día después del segundo confinamiento del Covid, el 6 de noviembre de 2020, Johnson organizó una cena en Downing Street con el lord Tory que había financiado la reforma de su piso. También aparece otra reunión justo después de su famosa fiesta de cumpleaños en el despacho, violando las restricciones en vigor.

