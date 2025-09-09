Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fue sospechosa en el caso Madeleine McCann y se enteró años después: "Los agentes pensaban que corté en pedacitos a la niña"

Las autoridades barajaron esta hipótesis aunque al poco tiempo, acabaron desechándola.

Madeleine McCann poco antes de su desaparici&oacute;n

Madeleine McCann poco antes de su desaparición Documentación Atresmedia

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía de Portugal y la de Reino Unido investigaron a una mujer alemana hace siete años. El motivo fue porque sospechaban que la noche del 3 de mayo de 2007 esa mujer había atropellado a la pequeña Madeleine McCann y se había fugado junto a su cadáver para deshacerse de él.

Esa línea de investigación, que ya se cerró, contemplaba la posibilidad de que la niña de tres años se hubiera despertado, hubiera abandonado su apartamento situado en Praia da Luz por una puerta trasera que estaba abierta y hubiera sido embestida por un automóvil algo más tarde.

Esta mujer se incluyó en una lista de posibles sospechosos justo antes de detener a Christian B., que hace unos días salió de la cárcel tras cumplir sentencia por violar a una anciana en un municipio portugués en el año 2005, y que fue el principal sospechoso de la desaparición de la pequeña. Aunque siempre se erigió como el principal sospechoso, nunca se abrió una causa contra él.

Muchos medios se hicieron eco de la teoría del atropello e incluso, el periódico portugués Correio da Manha publicó esta noticia.

Ahora, Sky News se ha puesto en contacto con la mujer. Tras ese contacto, la mujer se ha enterado de que estuvo en el punto de mira de las autoridades. Tal y como ella misma ha asegurado, durante la desaparición de la pequeña "ni siquiera tenía el coche" porque estaba trabajando en el Ocean Club, restaurante donde cenaron los padres de Madeleine y sus amigos.

De la misma manera, la mujer ha relatado que en aquel momento la Policía de Portugal registró su vivienda, pero también la de muchos residentes de esa zona. También, ella ha admitido que las autoridades fueron varias veces a su domicilio. En concreto, cuando los agentes visitaron su vivienda por segunda vez, le pidieron que vaciase el congelador. Tras esa petición, ella ha confirmado que se molestó y que respondió a los agentes que si pensaban que había "cortado en pedacitos" a la niña para "comérsela en la cena".

Además, la mujer ha contado, que una década después el crimen, la Policía de Alemania la contactó. En ese nuevo contacto, los agentes alemanes le preguntaron si conocía a Christian B. y si lo había visto cerca del apartamento de la familia McCann. Ante estas preguntas, ella negó haberle visto cerca.

Christian B. salió de la cárcel hace dos días

Las autoridades judiciales de Alemania expresaron su preocupación ante la inminente liberación del principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, al que consideran "peligroso".

Aunque este hombre ha cumplido su condena, el caso de Madeleine nunca se resolvió. No obstante, estaba preso por haber violado a una mujer de 72 años en 2005 y este hecho, unido a que le consideran "peligroso", hace saltar las alarmas en Alemania.

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, aseguró que "es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales" porque "no ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión".

Por este motivo, los fiscales solicitaron que B. lleve una tobillera electrónica e informe a las autoridades de su lugar de residencia.

