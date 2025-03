Este es el país más feliz del mundo, no hay nadie que le quite el puesto en 8 años

No hay lugar mejor para vivir. Sobre todo cuando sus habitantes son los más felices del planeta. Finlandia se coloca en el "top one" del Informe Mundial de la Felicidad. Y no es una novedad: los finlandeses obtienen 7,736 puntos y repiten victoria por octavo año consecutivo. Fue en 2016 cuando le arrebataron el trono a los noruegos y desde entonces no lo han soltado.

Ahora el segundo puesto lo ocupa Dinamarca, el tercero Islandia y el cuarto lugar es para Suecia. Países Bajos sube hasta el quinto puesto y junto a Noruega (7) y Luxemburgo (9), completan el grupo de europeos en el top 10.

La clasificación se extrae de una media de tres años de la evaluación de la calidad de vida

Coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas publica anualmente el "feliz informe" que este año se ha centrado en el tema 'Cuidar y compartir'.

La encuesta, en la que se han analizado 147 países, se basa en seis índices: apoyo social, PIB, esperanza de vida, libertad, generosidad o percepción de la corrupción. También se analizan otras variables como las emociones positivas y negativas, las donaciones o el nivel de voluntariado.

España baja dos puntos hasta situarse en el puesto 38

España, por su parte, ha bajado dos puestos del 36 al 38. Fue en 2012 cuando nuestro país obtuvo su mejor clarificación, el puesto 22, y desde entonces no ha hecho mas que descender. Aunque sorprende que por delante de España estén países como El Salvador (37), Kuwait (30) o Israel (8).

En la cola del ranking y ocupando la última posición está Afganistán (147). Según el estudio, conclusión nada sorprendente, su población manifestó altos niveles de infelicidad, especialmente entre las mujeres.

EEUU es cada vez menos feliz y no es por Donald Trump

Otro que ha registrado una mala marca es Estados Unidos. Ha pasado del puesto 11, que consiguió en 2011, al puesto 24 en 2025. Entre otras cosas, el informe señala que el porcentaje de las personas que comen solas en EE.UU. en las últimas dos décadas ha crecido un 53%. Lo que refleja un individualismo contrario a la tesis de que compartir aporta más felicidad.

Rusia, en guerra desde 2022 con Ucrania, pasa del puesto 72 al 66, mientras que Ucrania baja seis posiciones (11). Otro país en conflicto es Israel, que aunque baja tres posiciones aparece en el octavo puesto, mientras que Palestina, el objetivo que bombardea, pasa del 103 al 108.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com