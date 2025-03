Cambio de hora marzo 2025: este es el día y la hora exacta a la que habrá que ajustar el reloj

Una vez más, y al menos hasta 2026, según el Boletín Oficial del Estado (BOE) cambiamos de hora con el famoso ya ‘horario de verano’.

¿Por qué se cambia la hora y por qué a las dos de la madrugada de un domingo?

La idea del cambio de hora (tanto el de invierno como el de verano) a las dos de la madrugada y, más concretamente, de un domingo, tiene una razón de ser. Normalmente, a esa hora estamos durmiendo, la mayoría de las empresas no están trabajando y los transportes se reducen al mínimo, no solo por la hora si no porque es día de descanso. De este modo el impacto en las comunicaciones, el transporte y la vida en general es menor.

Cambio de hora marzo 2025: este es el día y la hora para ajustar los relojes

Este es el primer cambio del año, que anuncia la llegada de la primavera, y que se sucede siempre el último domingo del mes de marzo. En concreto, en la madrugada del 29 al 30 de marzo, es decir, ya el domingo día 30 a las 02:00 a.m. A esta hora debemos adelantar nuestros relojes unas hora, hasta las 03:00 a.m.

El hecho de que sea domingo también nos ayuda a minimizar el impacto del cambio de hora. Aunque muchas personas apenas lo notan, es cierto que aquellas más sensibles (entre ellas niños y ancianos) puedan llegar a tener problemas a la hora de dormir o se descompensan sus horarios por lo que tienen 24 horas más para adaptarse al nuevo horario.

¿Cuándo comenzó en España el cambio de hora y por qué?

Pero ¿cuándo comenzó el cambio de hora en España y por qué? En marzo del año 1940, bajo las órdenes del dictador Franco, se realizó en España el primer cambio de hora con el fin de que el horario español se adaptase al alemán. Muchos, entonces, pensaron que era una manera de Franco de dar su apoyo a Hitler, pero durante 24 años, desde 1950 a 1974, no se llevó a cabo. Entonces, ¿por qué cambiar la hora? Simplemente para adaptarse al resto de países europeos y aprovechar al máximo la luz del Sol. Aunque en esa época el cambio de hora se realizaba a las 23:00 p.m. y no de madrugada.

Además de aprovechar la luz del Sol, en principio, estos son los beneficios del cambio al horario de verano. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), este cambio de hora puede llegar a ahorrar unos 300 millones de euros en iluminación, de los cuales 90 corresponden a los hogares españoles. Puede parecer mucho pero tan solo es un 5% del total por lo que, sobre todo en los últimos años, no son pocas las voces que aseguran que el ahorro es mínimo y que el trastorno (sobre todo a niveles informáticos, empresariales, etc.) es más costoso.

Por el momento, hasta 2026 seguiremos cambiando la hora. ¿El consejo? Tómate unos días para recuperar de nuevo tu rutina, acuéstate más temprano algunos días antes del cambio de hora y… ¡disfruta de una hora más de luz por las tardes!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com