FEMEN se desnuda frente a las embajadas de Túnez en todo el mundo

El grupo feminista FEMEN ha convocado una serie de protestas frente a las embajadas de Túnez en todo el mundo bajo el nombre de 'Día Internacional de la Yihad del Top Less', según ha informado a través de un comunicado.

"¡Pedimos apoyo al mundo y el mundo ha respondido! El destino de la activista de FEMEN-Tunisia Amina Tyler ha zarandeado y unido a miles de mujeres de todo el mundo", apunta. "El acto de desobediencia civil de Amina ha atraído sobre ella el odio letal de las bestias inhumanas islamistas, para las que matar a una mujer es más natural que reconocer su derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo", agrega.

"Para ellos, como vemos, el amor a la libertad es la más peligrosa de las enfermedades mentales y solicita el tratamiento forzoso por el odio a través de una medicina punitiva fascista", puntualiza el grupo.

"La Primavera Árabe, para las mujeres del norte de África, se ha convertido en un invierno frígido de la 'sharia' (ley islámica) que les ha privado de los pocos derechos y libertades de los que disfrutaban", subraya.

En este sentido, resalta que "las lapidaciones, los latigazos, los secuestros, las violaciones, los tratamientos psicológicos forzosos y otros tipos de tortura física y psicológica son lo que el nuevo califato de la 'sharia' tiene preparado para las mujeres".

"La unión de la religión y el Estado da pie a inquisiciones, y las inquisiciones azuzan las hogueras del purgatorio del terror político-religioso, que usan los cuerpos de mujeres como combustible. Tal es el mensaje de la historia sangrienta de las teocracias medievales", apunta FEMEN.

Así, lamenta que "toda mujer educada y librepensadora sea (para los inquisidores) una bruja que merece la condenación y el asesinato. Los hombres musulmanes embuten a sus mujeres en sacos negros de sumisión y miedo y temen el momento en el que las mujeres salgan a la luz, la paz y la libertad", añade.

"Las dictaduras religiosas comienzan esclavizando a las mujeres, pero el acto de liberación de una mujer es el primer paso hacia la destrucción del régimen de la 'sharia'. ¡Las manifestantes en 'top less' son la bandera de la resistencia femenina, un símbolo de la adquisición de sus derechos sobre su propio cuerpo!", sostiene en su comunicado.

Por ello, FEMEN ha solicitado a las mujeres que muestren su solidaridad con Tyler y que acudan ante las embajadas de Túnez para protestar en 'top less' con el texto 'Mi cuerpo está contra el islamismo' escrito en sus cuerpos. "Haceros fotos y publicarlas en vuestra red social y en la de FEMEN", pide.

La ley tunecina dicta que podría ser condenada a una pena de seis meses a dos años de cárcel

"¡Este día marcará el inicio de una nueva y genuina Primavera Árabe, en la que la verdadera libertad, una libertad sin mulás y califas, llegará a Túnez! ¡Larga vida a la 'yihad' del 'top less' contra los infieles! ¡Nuestros pechos son más mortales que vuestras piedras!", remacha.

El caso de Amina Tyler

Tyler es una joven tunecina que ha sido situada en el centro de la polémica tras publicar una fotografía desnuda y subirla a Facebook para respaldar a FEMEN. Tras ello, el imam tunecino Adel Almi emitió una 'fatua' --pronunciamiento legal no vinculante en el Islam-- condenando a la joven a ser latigada en cien ocasiones y lapidada hasta la muerte.

Almi afirmó que Tyler "quería destacar y llamar la atención posando desnuda". "Esto significa que ya no tiene nada que perder y no puede ser consciente de la sacralidad de la mujer. Estas situaciones han de ser reprimidas para evitar eventuales catástrofes", agregó.

El imam es una figura controvertida que encabeza la Asociación Centrista de la Sensibilización y la Reforma y que en los últimos meses ha provocado varias polémicas en el país.

Si bien la 'fatua' es un edicto no vinculante a nivel legal y no implica una condena administrativa, sí podría provocar que una persona que exprese su adhesión al texto la utilice como justificación para llevar a cabo el castigo impuesto por Almi.

Piden salir a la calle con el texto 'Mi cuerpo está contra el islamismo' escrito en sus cuerpos

En base a la legislación tunecina, la joven podría ser condenada a una pena de seis meses a dos años de cárcel y una multa de cien a 1.000 dinares (entre 49 y 490 euros) por "atentado al pudor" (artículo 226 del Código Penal). Asimismo, cabe recordar que la legislación del país árabe no contempla la pena de muerte.

Por su parte, FEMEN especificó que Tyler envió una foto a la organización el 26 de febrero para apoyar al grupo en la que aparece en 'top less' y con el lema 'A la mierda la moral' pintado en su cuerpo. Posteriormente, publicó una segunda foto en la que se puede leer 'Mi cuerpo me pertenece y no representa el honor de nadie'.

Desde la caída del Gobierno de Zine el Abidine ben Alí se ha registrado un resurgimiento de movimientos islamistas de corte radical, que abogan por una interpretación estricta de la 'sharia' y que han azuzado y protagonizado ataques contra personalidades laicistas e izquierdistas del país, así como contra edificios y símbolos de otras religiones.

Uno de los principales caballos de batalla de las fuerzas reformistas del país, que encabezaron las manifestaciones contra Ben Alí pero que no consiguieron imponerse en las elecciones debido al respaldo con el que cuentan las formaciones islamistas en los núcleos rurales, es el impulso de los derechos de la mujer y de las libertades civiles.

Intento debate en Internet

En medio de la polémica suscitada por la publicación de las fotografías, una segunda joven tunecina identificada como Meriam publicó una foto en 'top less' para apoyar a Tyler.

Posteriormente, la directora de cine tunecina Nadia el Fani se unió al movimiento y publicó una imagen suya en Facebook en la que se puede leer 'Libertad' en su frente, 'Para Amina' en uno de sus brazos', y 'Dignidad' en uno de sus pechos.

Meriam y El Fani no han sido las únicas mujeres en llevar a cabo actos de solidaridad con Tyler, y varios centenares de mujeres de todo el mundo han publicado y enviado a FEMEN fotografías en 'top less' con diversos eslóganes para apoyar a la joven. Asimismo, decenas de hombres se han unido y han expresado su respaldo a Tyler de la misma manera.

"Las manifestantes en 'top less' son la bandera de la resistencia femenina"

Sin embargo, las muestras de rechazo han sido también amplias. Un 'hacker' de ideología islamista radical 'hackeó' el perfil FEMEN-Tunisia para denunciar a Tyler y publicar múltiples imágenes religiosas y citas extraídas del Corán.

Los debates más intensos se han registrado en Twitter, donde defensores y detractores de Tyler y del movimiento FEMEN en su conjunto se han enzarzado en debates en torno al papel de la mujer en la sociedad y respecto a lo apropiado de este método de protesta en particular.

FEMEN

La polémica en torno a FEMEN y a sus actos no es nueva, ya que sus protestas han desencadenado múltiples reacciones encontradas en los últimos años. El grupo, fundado en 2008, se hizo conocido por sus actos de protesta en 'top less' contra el turismo sexual en Ucrania, las instituciones religiosas, las agencias de matrimonio internacionales y el sexismo, entre otros temas.

El mayor escándalo estuvo protagonizado por la cofundadora del grupo, Inna Shevchenko, quien derrumbó una cruz ortodoxa en Kiev erigida como monumento a los católicos del Este que fueron víctimas de la persecución soviética como gesto de protesta por la condena contra tres miembros de el grupo femenino de punk ruso Pussy Riot.

FEMEN se define como "una organización de mujeres activistas en 'top less' que defienden su igualdad sexual y social en el mundo". "FEMEN es el fundador de una nueva ola de feminismo del tercer milenio y tiene seguidores en todo el mundo", apunta en su página web.