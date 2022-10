Pánico en el interior de una escuela de México por un tiroteo

En la región mexicana de Sonora, un tiroteo ha provocado el pánico en las aulas de una escuela de primaria. En redes sociales se ha viralizado un vídeo donde se pueden ver a varios niños en una clase escondiéndose bajo la mesa, siguiendo las órdenes de su profesora. Ha llamado mucho la atención la calma con la que la docente habla a los niños mientras se escuchan los continuados disparos en el exterior.

La mujer parece acostumbrada a vivir situaciones así. Dice calmadamente a los niños que no se muevan, explicándoles que si se quedan bajo la mesa desaparecerán pronto los disparos.

"No pasa nada, no pasa nada", asegura la docente para tranquilizarlos, que consigue que guarden el silencio hasta que pasa el ataque. "No se muevan. Abajo", insiste.

Los alumnos obedecen y todos se muestran aparentemente calmados, pero el miedo lo llevan por dentro.

Un muerto y dos heridos

Aunque las primeras informaciones hablan de un muerto y dos heridos como consecuencia de los disparos, desde el centro escolar aseguran que ni alumnos ni docentes ha resultados heridos. Ahora, cuando la investigación continúa abierta por la justicia mexicana, se ha conocido que en los hechos, que ocurrieron a las afueras de la escuela, estaban involucrados varios sicarios, que disparaban abiertamente contra el conductor de un vehículo de la zona.

Este suceso ocurre, precisamente, una semana después de que en las escuelas del municipio se realizasen varios simulacros de tiroteo para enseñar a los alumnos acerca de cómo responder ante situaciones de peligro.

Varias familias de Uvalde presentan denuncias colectivas

Ahora, cinco meses después del tiroteo de Uvalde, que conmocionó a Estados Unidos y dio la vuelta al mundo por la gestión policial, varias familias de los niños que sobrevivieron han presentado denuncias contra la directora del centro escolar, el distrito de educación, el jefe de Policía de la ciudad, la tienda donde el tirador compró el arma y contra un teniente que participó en las labores.

La abogada de los familiares, Stephanie Sherman, ha asegurado dado a conocer que las familias pedirán 100 millones de dólares por "daños físicos y emocionales", asegurando que buscan "responsabilidades y daños" tras los traumas por los que pasaron los menores durante el tiroteo.