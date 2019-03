Mueren en Libia los fotógrafos Tim Hetherington y Chris Hondros

La organización Human Rights Watch (HRW) lamentó este jueves la muerte del fotógrafo y cineasta británico Tim Hetherington y de su colega estadounidense Chris Hondros en la ciudad libia de Misrata, y pidió una vez más al régimen de Muamar el Gadafi que detenga los ataques contra la población civil.

"Human Rights Watch envía sus condolencias a los amigos y familiares de ambos, que "dedicaron sus vidas a documentar los abusos contra los derechos humanos, especialmente en conflictos armados", señaló la organización en un comunicado. HRW también subrayó su "reiterada llamada" al Gobierno libio para que cesen "los ataques ilegales contra las áreas pobladas por civiles de Misrata", ciudad sitiada y escenario de fuertes ataques por parte de las fuerzas leales a Gadafi.

La organización detalló que uno de sus fotógrafos identificó a las víctimas en el hospital Hikna de Misrata y recordó que Hetherington trabajaba también estrechamente con HRW. Hetherington y Hondros perecieron en la ciudad libia a consecuencia de una explosión por ataque de mortero, y sus cuerpos han sido trasladados a Bengasi, bastión de los rebeldes, por la Organización Internacional de la Migración (OIM).

Hetherington, de 41 años y quien produjo la película 'Restrepo', por la que fue nominado a un premio Oscar de la Academia de Cine de Hollywood, trabajaba también como fotógrafo para la revista Vanity Fair y era veterano de otros conflictos armados como el de Afganistán, conflicto sobre el que versa ese documental. En 2007 ganó el premio World Press Photo por la cobertura informativa que hizo de la vida de los soldados estadounidenses en el valle de Korengal, en Afganistán, un galardón que sumó a otros tres similares recibidos con anterioridad.

Hondros, de 41 años, era fotógrafo de la Agencia Getty y llegó a ser finalista de los prestigiosos premios de periodismo Pulitzer, además de recibir la medalla de oro Robert Capa, del Overseas Press Club, por su trabajo en Irak. Además de ese conflicto, Hondros cubrió los episodios violentos de Kosovo, Angola, Sierra Leona, Líbano, Afganistán, Cachemira, los territorios ocupados palestinos y Liberia, y sus trabajos también han aparecido y ocupado portadas de revistas como Newsweek y The Economist, así como de periódicos como The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times.

La asociación dedicada a la protección de los derechos humanos ofreció además detalles de otros dos fotógrafos que resultaron heridos en el mismo ataque: Guy Martin, que trabajaba para la agencia Panos, y Michael Brown, que prestaba sus servicios en Corbis. Ambos reciben atención hospitalaria en Misrata y el estado de Martin es grave tras ser operado de urgencia.