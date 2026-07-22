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Protestas en Italia por la muerte de un ciudadano marroquí durante una intervención policial

La difusión de un vídeo y las dudas sobre la respuesta de los servicios de emergencia han aumentado la presión para esclarecer un caso que ha provocado movilizaciones en Bolonia y la petición de una investigación exhaustiva.

Protestas en Italia por la muerte de un ciudadano marroquí

Protestas en Italia por la muerte de un ciudadano marroquí EFE

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Yolanda Durán
Publicado:

La muerte de Abderrahim Fakir, un empresario de 42 años de origen marroquí, ha desencadenado una oleada de protestas en Italia. El suceso ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la coordinación de los servicios sanitarios en situaciones de emergencia.

El caso ha cobrado una enorme repercusión después de la difusión de un vídeo de cinco minutos y veinte segundos. En él se observa a Fakir tendido boca abajo en el suelo mientras dos agentes intentan inmovilizarlo después de recibir el aviso de que una persona actuaba de forma impredecible. Las imágenes muestran una intervención que ya está siendo analizada por los investigadores y que ha dado pie a diferentes preguntas sobre la actuación policial.

Por eso, cientos de personas han salido a las calles italianas desde que ocurrieron los hechos para denunciar lo que consideran un nuevo caso de brutalidad policial y para reclamar el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento. A la controversia se suma la gestión de la asistencia médica.

Según la cronología facilitada por la Autoridad Sanitaria Local de Bolonia, la patrulla que acudió al barrio de Pilastro solicitó asistencia sanitaria a las 12.15 horas al informar de un "sujeto en crisis psiquiátrica". En estas situaciones, el protocolo envía a un médico, que podría administrar un sedante si fuera necesario. Sin embargo, una fuente sostiene que los agentes hablaron únicamente de un "sujeto agitado", lo que habría motivado la activación de un código verde y el envío de una ambulancia con cuatro voluntarios, pero sin doctor.

La Fiscalía ha iniciado una investigación

Los sanitarios comenzaron las maniobras de reanimación cuando Fakir aún presentaba signos vitales, aunque finalmente falleció tras la llegada del médico. Mario Balzanelli, representante de la Sociedad Italiana del Sistema de Emergencias 118, afirmó que la presencia inmediata de un profesional sanitario "podría haberle salvado la vida". Es por eso que estas declaraciones han alimentado la polémica sobre la respuesta de los servicios de emergencia.

El Gobierno de Marruecos también ha reaccionado al suceso. El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su preocupación por la muerte de Fakir y reclamó a las autoridades italianas una investigación exhaustiva que permita encontrar a los responsabilidades y aplicar las medidas legales correspondientes. Además, pidió a la embajada y al consulado marroquí en Italia realizar un seguimiento continuo del caso para garantizar la protección de los ciudadanos marroquíes residentes en el país.

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