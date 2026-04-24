Un militar estadounidense se hace de oro con información confidencial sobre la captura de Maduro

Estados Unidos acusa a un soldado de traicionar al Gobierno por usar datos confidenciales sobre la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en apuestas ilegales. Van Dyke, de 38 años de edad, ha vulnerado los acuerdos de confidencialidad previos a la captura, por el precio de casi 400.000 euros.

Las apuestas ilegales fueron en enero, pero las autoridades estadounidenses le han acusado públicamente este pasado jueves 23 de abril. Van Dyke, no sólo participó en la captura de Maduro, sino que tenía toda la información sobre como se realizaría y apostó por ello en PolyMarket, un mercado de predicciones que le llevaría a conseguir una fortuna. En una de las 13 apuestas que hizo, apostó 33.000 euros por una posible intervención de las fuerzas estadounidenses antes del 31 de enero. La captura de Maduro fue el día 3 de ese mismo mes y el soldado obtuvo los 350.915 euros por su apuesta.

Vulneración de la Ley, movimientos ilegales y fraude

El soldado, introdujo la mayoría de este dinero en una cartera de criptomonedas y posteriormente, solicitó la eliminación de su cuenta y el cambio de su correo electrónico, una vez que la prensa reveló movimientos extraños con transacciones en PolyMarket relacionadas con Maduro.

Sus apuestas no sólo suponen la vulneración de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, sino que también se enfrenta a denuncias relacionadas con movimientos monetarios ilegales y fraude electrónico.

Tras este suceso, Donald Trump, ha ordenado investigar a los soldados federales que realicen apuestas, con el fin de evitar el uso de información confidencial en estas. La preocupación del presidente de los Estados Unidos es firme, ya que en un momento tan delicado como el conflicto activo contra Irán, cualquier revelación de información pondría en peligro las estrategias del Gobierno.

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