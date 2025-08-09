Una jornada de vientos huracanados e incendios deja 3 muertos en Grecia

Las altas temperaturas y los vientos cálidos del Mediterráneo están complicando las labores de extinción de los incendios que están asolando Grecia. Las autoridades intentan hacer frente a unos fuegos que han dejado una víctima mortal en el municipio de Keratea, al sur de Atenas. El país afronta un verano complicado en el que no han parado de sucederse fuegos virulentos en todo su territorio.

Por otro lado, las fuertes rachas huracanadas azotan el país heleno. Las ráfagas que superan los 80km/h están barriendo toda la cuenca del mar Egeo. Dos turistas vietnamitas murieron ayer debido a estos episodios adversos. Según han informado las autoridades portuarias griegas, el matrimonio que se encontraba haciendo un crucero cerca de Milos apareció inconsciente cerca de la playa de la isla de las Cícladas. Aparentemente, la mujer fue empujada por el viento al mar y el marido se lanzó para rescatarla. Cuando fueron encontrados, fueron trasladados al hospital, aunque no se pudieron salvar.

Los incendios que queman Grecia

Los ojos de las autoridades griegas y de los habitantes del país están puestos en el incendio de Keratea, ya que presentan una difícil extinción y las labores se están complicando debido a los fuertes vientos. Las llamas ya han obligado a la evacuación de dos pequeñas localidades de unos 50 habitantes.

El fuego se declaró entre las localidades de Drosiá y Jarvalo, situadas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas, y se propagó rápidamente hacia el sur atizado por fuertes vientos. Ambas localidades fueron evacuadas por precaución. Sin embargo, las autoridades ya han confirmado una víctima mortal. "Desgraciadamente, se ha encontrado el cadáver de una persona mayor", ha comunicado Vassilis Vathrakoyannis, portavoz de los bomberos. El cuerpo fue encontrado en su casa destruida por las llamas.

Más de 200 bomberos, respaldados por aviones cisterna y helicópteros, luchan contra ese incendio. "Es un incendio difícil", aseguraban los bomberos, ya que las fuertes ráfagas de viento complican las labores. No descartan tener que evacuar más localidades si la evolución sigue siendo desfavorable.

Vientos huracanados en la costa

Las ráfagas de 88 km/h, que soplan sobre todo en el mar Egeo, van acompañadas de temperaturas que llegan a los 35 grados. Los vientos se han cobrado la vida de dos turistas vietnamitas que se encontraban haciendo un recorrido en barco por el mar Egeo. La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos en la zona y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa. Su marido, de la misma edad, se tiró al mar en el intento de tratar de rescatarla. Un barco privado que navegaba en la zona recuperó el cuerpo de la mujer, mientras que un buzo recogió el de su marido. Fueron llevados al consultorio local inconscientes y en estado crítico. Murieron al poco rato de llegar.

Según datos del Organismo Nacional de Sanidad Pública, 357 personas han perdido la vida ahogadas en el mar en Grecia. El 81 % eran mayores de 60 años.

Los vientos etesios, que es como los apodan los griegos, obligaron a cerrar el tráfico de ferris en la cuenca del Egeo hasta media tarde. Miles de turistas extranjeros y atenienses quedaron atrapados durante horas en el puerto de El Pireo, a las afueras de la ciudad de Atenas, sin poder embarcar rumbo a las islas del Egeo debido a una prohibición de navegación emitida por las autoridades con motivo de las rachas huracanadas.

Las embarcaciones más grandes pudieron zarpar y la situación fue más favorable en las zonas del golfo Sarónico, como Hidra, Egina, Dokos y Spetses.

