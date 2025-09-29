Al menos 4 muertos y 8 heridos en un tiroteo con un rifle en una iglesia en Michigan

Un tiroteo en una iglesia mormona de la localidad de Grand Blanc en Míchigan deja cuatro fallecidos y ocho heridos. Dos de los cuatro fallecidos presentaban heridas de bala. La Policía ha identificado al presunto autor de los hechos como Thomas Jacob S., que murió abatido por los agentes.

Sanford chocó su coche contra la iglesia e inmediatamente después abrió fuego y luego la prendió en llamas alrededor de las 10.25 de la mañana. Pocos minutos después, a las 10.33 horas, el tirador ua había sido neutralizado.

El ataque se produjo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su interior encontraron a dos víctimas. En total, la cifra de muertos asciende a cinco contando el autor de los hechos, según informa el jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye.

La Policía informa también que ha recibido amenazas de bomba en diferentes lugares de la comunidad y que algunas ocurrieron en iglesias, pero se trataron de falsas alarmas.

Según las autoridades, el hombre, que usó un rifle de asalto, estuvo en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, donde fue mecánico y alcanzó el rango de sargento. También aseguran que en su carrera militar Sanford recibió varios premios, entre ellos la Medalla de Buena Conducta de la Marina, la Medalla de la Campaña de Irak, la de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo y la de Servicio de Defensa Nacional, destacó NBC.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", expresó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. El FBI se ha hecho cargo de la investigación sobre el tiroteo.

El presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque: "Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato".

