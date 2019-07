Nunca un lanzamiento al mercado de un nuevo productor había generado tanta polémica. La venta de unas muñecas -a juzgar por las imágenes- de aspecto afroamericano ha originado un aluvión de críticas en la ciudad de Nueva Jersey. No por ser una muñeca, sino por su finalidad.

Estas muñecas, fabricadas con material de color negro, fueron creadas para ser lanzadas contra la pared. En su parte frontal se encuentran las instrucciones de uso: "Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está la muñeca 'siéntete mejor', con la que podrás salir adelante. Sólo tienes que agarrarla firmemente por las piernas, y encontrar una pared para golpear la. Durante la paliza no olvides gritar "me siento bien, me siento bien"".

"Esta muñeca es ofensiva e inquietante a muchos niveles", escribió en su cuenta de Facebook la asambleísta Angela McKnight, que representa a la ciudad estadounidense de Bayonne, estado de Nueva Jersey.

La diputada acusa de racismo a la empresa fabricante de las muñecas. "Claramente es una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a 'golpearla' y a 'darle una paliza'. El racismo no tiene cabida en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito", aclaró.

Por su parte, Jimmy Davis, el alcalde de la ciudad, las tachó de "insensibles". "No toleraremos ningún símbolo de odio y división dentro de nuestra comunidad", zanjó..