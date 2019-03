Un estudiante detenido por posesión de marihuana, olvidado en el calabozo

Ha pasado cinco días olvidado en una celda, esposado y sin agua ni alimentos. Daniel Chong de 23 años, estudiante de ingeniería de la Universidad de San Diego participaba en una fiesta cuando se produjo una redada de la agencia anti-narcoticos. Él y otros ocho compañeros fueron detenidos por posesión de marihuana.

Lo metieron en una celda y sencillamente se olvidaron de él. "Era algo tan inconcebible que no creia que me hubieran olvidado allí", asegura el joven. Contorsionándose logró llevar las manos esposadas hacía delante.

Llegó a tener tanta sed que se bebió su propia orina ."El tercer día comencé a alucinar. Aunque intentaba controlarme estaba completamente loco. No me importaba morir".

Al cuarto día, presa de la desesperación intentó suicidarse. Rompió sus gafas y con un cristal escribió en su brazo un mensaje para su madre. Luego se comió el resto de los cristales.

Cuando lo encontraron todavía estaba consciente."Sólo me decían: Oh Dios mío.. Oh Dios mío..". Daniel pasó otros cinco días en un hospital.

Su riñón ha quedado seriamente dañado y asegura que va a denunciar a la Agencia Antidroga. Los agentes han reconocido que se olvidaron de él y han pedido disculpas.