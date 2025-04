El helicóptero que cayó al río Hudson en Nueva York perdió las aspas en pleno vuelo: investigan el fallo

Un ruido seco, similar a una explosión, y luego silencio. Eso fue lo que escucharon varios vecinos de Jersey City antes de ver caer un helicóptero al río Hudson este jueves. En su interior viajaban seis personas: un piloto y una familia española compuesta por dos adultos y sus tres menores. Todos han muerto.

El aparato, un Bell 206 operado por la compañía New York Helicopter Tours, se había alzado en vuelo apenas 16 minutos antes desde un helipuerto del Bajo Manhattan. Su ruta era una de las más populares entre los turistas: sobrevolar la Estatua de la Libertad, bordear Governors Island y ascender brevemente por la ribera neoyorquina del Hudson. Pero no llegó a completar el trayecto.

Las aspas giraban solas en el cielo

Imágenes captadas por testigos muestran cómo el helicóptero se descompone en el aire: las palas del rotor principal se separan del fuselaje mientras siguen girando en el aire. También se desprende el brazo de cola. Según las autoridades, la desintegración ocurrió antes del impacto con el agua, en un punto próximo al túnel Holland.

"Lo único que se me ocurre, no tengo ni idea, es que o un pájaro chocó (con las aspas) o que las aspas fallaron", ha declarado Michael Roth, director ejecutivo de la empresa operadora al 'New York Post'. "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros", ha añadido.

Una tragedia familiar

Las víctimas mortales fueron identificadas como Agustín Escobar, directivo de la empresa tecnológica Siemens, su esposa y su tres hijos. Todos habían aterrizado esa misma mañana en Nueva York.

El piloto, también de nacionalidad española, murió en el acto. El aparato cayó al agua boca abajo, dejando solo la base visible. Las labores de rescate se iniciaron de inmediato con buzos de la policía y los bomberos, pero solo lograron sacar con vida a dos personas, que fallecieron poco después en el hospital.

Una nueva polémica sobre los vuelos turísticos

Las reacciones no han tardado en llegar. El senador Brad Hoylman-Sigal ha calificado el siniestro como "una tragedia previsible" y criticó la permisividad legal con este tipo de vuelos. "Seguiré defendiendo la prohibición total de los vuelos de helicópteros no esenciales sobre Manhattan", ha afirmado en un comunicado.

