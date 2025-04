Falta de combustible o rotura de las hélices entre las posibles causas del mortal accidente de helicóptero en Nueva York

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas que habrían detrás del accidente del helicóptero de Nueva York. El órgano ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Los fallecidos son una familia española y el piloto. El director ejecutivo de la empresa New York Helicopter, Michael Roth, ha declarado al diario 'The Telegraph' que "el piloto llamó para avisar de que estaba aterrizando y que necesitaba combustible".

Otra de las causas que se está investigando es que "las hélices del motor principal fallaron". Según las imágenes, el helicóptero perdió las aspas en el aire antes de caer desplomado al agua. En ellas se ven las aspas del helicóptero girando solas en el cielo.

"Llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible, y debería haberle tomado unos tres minutos llegar, pero 20 minutos después, no llegó", ha indicado. Roth no especificó la causa del accidente, sino que ofreció su perspectiva. "Lo único que sé, tras ver el video del helicóptero cayendo, es que las hélices del rotor principal no estaban en el helicóptero", dijo.

"No he visto nada parecido en mis 30 años de experiencia en el sector de los helicópteros. Lo único que podría suponer, pero no tengo ni idea, es que hubo un impacto con un ave o que las palas del rotor principal fallaron. No tengo ni idea. No lo sé", añadió.

En esta línea, declaró al 'Wall Street Journal' que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que "no tenía ni idea de por qué" la aeronave se había averiado.

Según publica el 'New York Times', la familia decidió alquilar el helicóptero para disfrutar de un vuelo turístico. Según fuentes policiales, el aparato perdió parte de la cola y las hélices, cayendo en el río. Las condiciones meteorológicas en el momento del accidente incluían nubes bajas y una visibilidad reducida, con temperaturas de alrededor de los 10°C.

La caída del helicóptero al agua movilizó a buzos del cuerpo de bomberos, así como de la Policía de Nueva York y de la vecina Nueva Jersey, que sacaron del agua los cadáveres. La jefa de la Policía, Jessica Tisch, situó el accidente a las 15:17 horas aproximadamente, tras lo que acudieron los servicios de emergencia rápidamente. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que confirmó a los medios la muerte de seis personas, declaró que "seis almas inocentes han perdido su vida" y que el accidente "te destroza el corazón y es peor de lo que podríamos haber imaginado".

Ya había tenido un accidente en 2013

No es el primer accidente en helicóptero de la empresa. Un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. A diferencia del accidente sucedido este jueves, los pasajeros y el piloto sobrevivieron.

