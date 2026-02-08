Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Acceden a pagar seis millones de dólares por el rescate de la madre de una famosa presentadora de televisión norteamericana

La familia se dirige en un vídeo a los secuestradores y les asegura que si les devuelven a su madre, pagarán.

Carolina Fernández-Miranda
Publicado:

"Hemos recibido su mensaje y lo entendemos". Es lo que ha dicho Savannah Guthrier, la famosa presentadora de la NBC, la televisión estadounidense, en un vídeo, acompañada por sus dos hermanos. Mañana por la tarde termina el plazo para abonar el supuesto rescate que les han exigido. Seis millones de dólares en Bitcoins. Pero la policía sigue sin sospechosos siete días después de la desaparición de Nancy Guthrier. El sheriff encargado de la investigación asegura que están trabajando lo mejor que saben para encontrar alguna prueba que les lleve a algún sospechoso.

Trump pendiente del secuestro

Este posible secuestro tiene en vilo al país. Incluido al gobierno de Trump. El presidente estadounidense ha asegurado que habrá ayudas federales para la investigación y espera que haya noticias sobre el caso muy pronto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha asegurado que siguen muy de cerca toda la información sobre la investigación, incluso se retrasó en una comparecencia por seguir la rueda de prensa.

Inquietud en el barrio

En el barrio de la desaparecida los vecinos empiezan a estar inquietos ante la falta de noticias. Algunos creen que cada día que pasa no es una buena señal. Otros confiesan que sus hijos están preocupados por su seguridad.Hace una semana la familia estaba pasando la tarde reunida. Sobre las diez de la noche dejan a su madre en casa. Cerca de las dos de la mañana la cámara de la entrada se desconecta y el software detecta movimiento en el interior. Al día siguiente Nancy, de 84 años, no va a misa como hace habitualmente y eso alarma a su familia, que denuncia la desaparición. La policía registra la casa y encuentra manchas de sangre compatibles con el ADN de la mujer y signos de que la puerta ha sido forzada. Pero desde entonces, apenas hay novedades sobre el caso y el país espera impaciente y con esperanza noticias de la madre de esta famosa presentadora de la NBC.

