La detención de Nicolás Maduro divide a la comunidad internacional

Mientras Estados Unidos y algunos aliados celebran la captura del líder venezolano, potencias como Rusia, China o Brasil denuncian una grave violación del derecho internacional.

Marcha en Caracas tras la detenci&oacute;n de Nicol&aacute;s Maduro

Marcha en Caracas tras la detención de Nicolás MaduroEuropa Press

Lola Márquez Romero
Publicado:

La detención de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense ha generado un intenso debate internacional.

La captura, que se produjo de forma rápida y con uso de fuerza, ha sido celebrada por algunos países como un paso hacia la restauración de la democracia en Venezuela, pero también ha desatado críticas por considerarse una violación del derecho internacional y de la soberanía nacional.

Reacciones en contra: América Latina y aliados globales

Varios países latinoamericanos han expresado su rechazo al operativo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la acción como una "afronta gravísima a la soberanía". México, a través de la administración de Claudia Sheinbaum, rechazó el operativo por su carácter unilateral, mientras Colombia alertó sobre la agresión a la soberanía y movilizó fuerzas militares en la frontera.

Uruguay pidió una salida pacífica y destacó que "el fin no puede justificar los medios".

En España, el presidente Pedro Sánchez también condenó la acción, subrayando la necesidad de respetar la Carta de Naciones Unidas.

Malasia se sumó a la condena, calificando la operación como un "uso ilícito de la fuerza" y solicitando la liberación inmediata de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Aliados tradicionales del chavismo, también en contra

Los aliados históricos de Venezuela han sido tajantes. Rusia calificó la operación de "injustificada" y exigió la liberación del presidente “legalmente elegido”. China consideró la acción como un "comportamiento hegemónico" y expresó su profunda preocupación. Irán, a través del líder supremo Alí Jamenei y la cancillería, denunció la "flagrante violación de la soberanía nacional" y advirtió que su país no cederá ante el enemigo.

Cuba calificó el hecho como un "ataque criminal" y un acto de "terrorismo de Estado", pidiendo una respuesta urgente de la comunidad internacional.

Postura de Europa

En Europa, las posturas son más matizadas. Francia reconoció la caída del régimen de Maduro, pero destacó que la operación militar vulnera el principio de no recurrir a la fuerza.

Por su parte, el Reino Unido expresó su apoyo a una transición democrática en Venezuela, mientras España insistió en la desescalada y en el respeto al derecho internacional.

Apoyos a la detención

Entre los países que celebraronla captura destacan Argentina, con comentarios de Javier Milei; Israel, con declaraciones de Benjamín Netanyahu; Ecuador, con Daniel Noboa respaldando a la oposición venezolana; y otros líderes latinoamericanos como Santiago Peña y Nayib Bukele.

La detención de Maduro deja al mundo ante un dilema: mientras algunos ven en ella un avance democrático, otros la consideran una peligrosa intromisión internacional que podría sentar un precedente para futuros conflictos entre Estados.

Borrell asegura que la detención de Maduro "abre una vía a la libertad" y no se podría haber efectuado "sin una colaboración interna"

borrell

