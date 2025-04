Estados Unidos e Irán inician las negociaciones en Omán para recuperar el acuerdo nuclear roto hace siete años

Delegaciones de Estados Unidos e Irán reanudan en Omán sus negociaciones sobre el programa nuclear de la república islámica tras siete años de distanciamiento. Estas conversaciones entre el ministro de Exteriores iraní Abbas Araqchi y el enviado Steve Witkoff son las primeras desde que la administración de Donald Trump decidiera abandonar en 2018 el Plan de Acción Integral Conjunto.

Este se trataba de un acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Teherán y las potencias mundiales (todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia incluida, más Alemania y la Unión Europea). Comprometía a Irán a garantizar la naturaleza pacífica de su programa a cambio de la retirada de sanciones.

Sin embargo, Trump terminó marchándose del acuerdo tras asegurar que el pacto no estaba teniendo resultados y que Irán estaba a punto de hacerse con un arma nuclear. Desde entonces, Irán se ha ido distanciando cada vez más de sus compromisos adquiridos con la agencia nuclear de Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Energía Atómica. En noviembre de 2024, Irán anunció la activación "un número sustancial" de nuevas centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio tras condenar la amonestación como "politizada" y "destructiva".

Trump ha vuelto con voluntad, según indica, se negociar un acuerdo satisfactorio y ahorrarse tener que emprender acciones militares. "Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sería preferible llegar a un acuerdo", dijo.

Teherán ha acogido estos comentarios a medio camino entre la voluntad y el recelo y ha insistido en que no existirán acercamientos directos en un primer momento aunque ha asegurado que acudirá como un gesto de respaldo a la iniciativa. "Con seriedad y cándida vigilancia, estamos dando una verdadera oportunidad a la diplomacia. Estados Unidos debería valorar esta decisión, tomada a pesar de aspavientos de confrontación, que prevalece. No prejuzgamos. No predecimos", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Baqaei ha asegurado que Teherán tiene "la intención de evaluar la intención y resolución de la otra parte este sábado".

Por qué no se permite a Irán tener armas nucleares

Irán asegura que su programa nuclear tiene fines solo civiles. Además, insiste en que no pretende fabricar armas nucleares, pero muchos países no están convencidos. Las sospechas surgieron cuando se descubrió que el país tenía instalaciones nucleares secretas en 2003. Este hallazgo rompió un acuerdo llamado Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que Irán y casi todos los demás países han firmado.

