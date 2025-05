Estados Unidos baraja un reality show en el que inmigrantes compiten por la ciudadanía

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está evaluando la posibilidad de involucrarse en un reality show donde inmigrantes competirían por la ciudadanía de Estados Unidos, una idea que el productor del programa planteó originalmente durante la era Obama y que ahora ha recuperado.

La portavoz del organismo, Tricia McLaughlin, confirmó que han mantenido conversaciones con el creador del formato y que la propuesta se encuentra en una fase preliminar de revisión. "Estamos en las primeras etapas de evaluación", afirmó, subrayando que cualquier iniciativa de este tipo debe pasar por un riguroso proceso antes de recibir luz verde.

La Secretaria de Seguridad Nacional "respalda" la propuesta

El Daily Mail informa de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "respalda" esta extravagante propuesta de enfrentar a inmigrantes entre sí para competir por la ciudadanía estadounidense en directo en un reality show llamado The American.

Según el productor del proyecto, el programa no tendría un enfoque punitivo. Los concursantes, todos ellos inmigrantes en procesos legales, se someterían a pruebas de conocimientos, como historia y ciencia estadounidenses. "No se trata de un 'Juegos del Hambre' para inmigrantes", aclaró el productor Worsoff, quien insistió en que quienes no ganen no serán deportados.

Una Secretaria de Seguridad Nacional polémica

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha adoptado un enfoque mediático en su gestión, priorizando la visibilidad pública en detrimento, según algunos informes, de la operatividad del departamento. Bajo su dirección, el DHS ha invertido más de 200 millones de dólares en campañas que instan a inmigrantes en situación irregular a abandonar el país voluntariamente.

Noem también ha protagonizado acciones llamativas, como visitas a prisiones en El Salvador, apariciones con chaleco antibalas en patrullas fronterizas y mensajes dirigidos directamente a inmigrantes como "no te tengo miedo" o "sé un buen padre y da ejemplo a tus hijos".

