Trump ofrece dinero y billetes de avión a los inmigrantes que se autodeporten a otros países

Dentro de la cruzada de Donald Trump contra la inmigración ilegal, el Gobierno de Estados Unidos quiere poner en marcha un "programa de autodeportación, que ni siquiera hemos anunciado todavía", afirma Trump.

Dicho programa consiste en dar "dinero y un billete de avión" a aquellos inmigrantes que decidan abandonar el país voluntariamente. "Luego trabajaremos con ellos, si son buenos, para que vuelvan lo más rápido posible", añade el presidente norteamericano. El objetivo de esta medida es conseguir que el mayor número de migrantes irregulares abandone el territorio estadounidense, desde la Casa Blanca, estiman que sean alrededor de 11 millones de personas.

Polémica por la deportación de un venezolano a una cárcel de El Salvador

Cientos de inmigrantes, en su mayoría venezolanos y salvadoreños, están siendo deportados al Cecot, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, acusados de formar parte de bandas criminales. Entre los deportados figura un hombre, Kilmar Abrego García, un salvadoreño al que el Gobierno estadounidense deportó por error durante el mes pasado y que se ha convertido en la representación de un pulso entre el poder judicial y la administración de Donald Trump en torno a las dudas sobre la legalidad de su ofensiva contra la inmigración.

La jueza federal que preside el caso, Paula Xinis, ha denunciado que el ejecutivo de Trump no ha hecho ningún movimiento para facilitar el regreso de Abrego, a pesar de que tanto la corte de distrito de Maryland como el Tribunal Supremo han exigido que se garantice su liberación de la megaprisión donde permanece detenido y que sea devuelto a los Estados Unidos. "Hasta la fecha, lo que demuestra el expediente es que no se ha hecho nada. Nada", señalaba la jueza. Sin embargo, el Gobierno mantiene su silencio con respecto al tema y Xinis le ha dado un plazo de dos semanas para presentar pruebas de cómo está intentando que Abrego regrese al país, advirtiendo que "no habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo". También indicó que el plazo establecido ilustrará si el gobierno está actuando de buena fe o si se está incurriendo en desacato.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele visitó este lunes la Casa Blanca y declaró que no piensa devolver a Estados Unidos a Kilmar Abrego García: "¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? No tengo el poder de hacerlo", afirmó. Además, ante la pregunta de si contempla ponerlo en libertad en El Salvador, su respuesta fue tajante: "No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país", ignorando el hecho de que no consta que Abrego haya sido acusado de ningún crimen ni en Estados Unidos ni en El Salvador.

Estados Unidos y El Salvador llegaron a un acuerdo para encerrar en cárceles salvadoreñas a inmigrantes irregulares y criminales en prisiones estadounidenses. Sin embargo, desde que empezaron a producirse las deportaciones, han aumentado las denuncias de que se están enviando al Cecot a personas sin antecedentes penales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com