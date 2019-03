Estados Unidos anuncia que "todos" sus diplomáticos ya han salido de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este jueves que "todos" sus diplomáticos ya han salido de Venezuela y que Washington restablecerá su presencia diplomática en ese país "una vez que la transición a la democracia haya comenzado".

"Hoy, todos los diplomáticos de EE.UU. que quedaban en Venezuela han dejado el país", afirmó Pompeo en un comunicado. Indicó que esos diplomáticos seguirán trabajando por Venezuela desde "otras ubicaciones", que no especificó, y donde ayudarán a "gestionar el flujo de asistencia humanitaria a la población venezolana y respaldando a los actores democráticos que, valerosamente, resisten a la tiranía".

"Sé que es un momento difícil para ellos. Están plenamente dedicados a nuestra misión para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano para vivir en una democracia y construir un mejor futuro para sus familias", manifestó el titular de Exteriores. Además, aseveró que el Gobierno de Washington, "en todos los niveles", mantiene "firme su determinación y su apoyo" al pueblo de Venezuela y al líder opositor Juan Guaidó, que se declaró presidente interino el 23 de enero y ha logrado el reconocimiento de 54 países, incluido EE.UU.

"Esperamos poder restablecer nuestra presencia en el país, una vez que la transición a la democracia haya comenzado", subrayó. Hasta ahora se desconocía la fecha de salida de los diplomáticos estadounidenses de Venezuela, aunque el lunes por la noche Pompeo aseguró que la retirada se produciría a lo largo de la semana. En ese momento, Pompeo dijo que la decisión era un reflejo del "deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense".

EE.UU. afirma que esas fueron las razones por las que decidió retirar a los diplomáticos, pero el martes el Gobierno de Nicolás Maduro señaló que ellos eran los que estaban expulsando al resto de funcionarios estadounidenses, a los que daban un plazo de 72 horas para salir del país. Ese plazo de 72 horas se cumple hoy jueves.

En enero, después de que Washington reconociera a Guaidó como presidente, Nicolás Maduro cortó los lazos con EE.UU. y ordenó la vuelta a Caracas de sus diplomáticos. Washington, sin embargo, respondió entonces que no retiraría a su personal al no reconocer la autoridad de Maduro, al que se refirió como "expresidente". EE.UU. afirma que sigue sin reconocer la autoridad de Maduro y que su decisión de retirar a los diplomáticos no supone un cambio en su apoyo a Guaidó.