Estados Unidos advierte a los países afectados por los aranceles: "No intenten tomar represalias"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha advertido a los países afectados por los nuevos aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. En una entrevista a una televisión local, Bessent ha pedido calma y ha recomendado no tomar represalias comerciales para evitar una escalada en la guerra comercial global.

"No recomendaría a ningún país que entre en pánico. No intenten tomar represalias, porque mientras no lo hagan, este es el límite máximo", ha advertido Bessent. Según el funcionario, responder con nuevas medidas restrictivas agravará la situación económica mundial y afectará a todas las partes involucradas.

Bessent ha asegurado que los países afectados deben evitar caer en una "espiral de represalias" que podría perjudicar tanto a los exportadores como a los consumidores. "Relájense, respiren hondo, no reaccionen de inmediato.", ha recomendado el secretario del Tesoro.

El funcionario también ha argumentado que muchas de estas naciones mantienen un superávit comercial con EEUU, por lo que imponer nuevas barreras podría terminar afectando sus propias economías. "Sus aranceles o barreras no arancelarias llevan mucho tiempo en vigor. Ahora estamos respondiendo con una estrategia justa para defender nuestra economía", agregó Bessent.

Países afectados por los aranceles

El presidente Trump anunció la imposición de un arancel base del 10 % para la mayor parte de los socios comerciales de EE.UU., con gravámenes adicionales para países específicos. China enfrentará un impuesto del 34 % sobre sus exportaciones, la Unión Europea del 20 %, Japón del 24 %, e India y Corea del Sur del 26 % y 25 %, respectivamente.

En América Latina, la mayoría de los países han sido gravados con el arancel base del 10 %, salvo Venezuela y Nicaragua que pagarán un 15 % y 18 %, respectivamente. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el sábado 5 de abril, mientras que los gravámenes adicionales se aplicarán desde el día 9.

Reacción internacional

La respuesta internacional no se ha hecho esperar, por parte de la Unión Europea La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido que que las consecuencias serán devastadoras para el comercio global. Además ha advertido que responderán a los aranceles: "Estamos ya finalizando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero, y ahora estamos preparando más medidas para proteger nuestros intereses y negocios si las negociaciones fallan.

No obstante ha vuelto a señalar que están abiertos a negociar: "hay un camino alternativo, no es demasiado tarde para abordar los problemas mediante negociaciones".

Por su parte, China ha calificado los nuevos aranceles como "unilaterales e injustificados" y ha insinuado que podría tomar medidas en respuesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com