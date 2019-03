Al menos 29 heridos tras el desalojo de Taksim y el parque Gezi de Estambul

La policía turca se ha enfrentado con varios grupos de manifestantes en el centro de Estambul tras el desalojo forzoso del parque Gezi, símbolo de las mayores protestas antigubernamentales en Turquía en una década y por ahora hay 29 personas hospitalizadas, ninguna de ellas en estado crítico.

La Policía de Turquía ha procedido con el desalojo de Taksim y del parque Gezi. Los antidisturibios no han tenido ninguna contemplación con los acampados y han utilizado desde cañones de agua a gases lacrimógenos para desalojar a los allí presentes. Las tiendas han empezado a desmontarse debido a las fuertes cargas policiales empleadas.

Además, los miembros policiales también emplearon para tal acción pulverizadores a presión de gas pimienta de forma indiscriminada contra los acampados, entre ellos familias al completo y la prensa internacional que cubría el desalojo.

Algunos de los desalojados de la plaza Taksim y del aledaño parque Gezi se han agrupado en el cercano distrito de Harbiye, donde se han enfrentado a los antidisturbios. Una gran multitud se ha agrupado en la zona de Galatasaray y en la avenida Istiklal, que conduce a Taksim, mientras que en otro barrio de la ciudad, en Besiktas, un grupo de vecinos ha cortado una carretera.

Al conocerse el desalojo han comenzado protestas en otras ciudades, como la capital, Ankara, la tercera ciudad del país, Esmirna, y otras ciudades de menor tamaño como Adana, Eskisehir, Samsun y Antalya. En Ankara y Esmirna numerosas personas han protestado con una enorme cacerolada y gritando consignas contra el gobierno islamista moderado dirigido por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Miles de personas han comenzado a concentrarse hoy en el parque Kuguilu de Ankara, convertido también en un nuevo símbolo de las protestas en la capital turca.

Hüseyin Celik, portavoz del partido gubernamental de tendencia islamista moderada, declaró a la prensa tras la operación policial: "Si Turquía no fuera un país democrático, esto no habría continuado durante 19 días. La paciencia tiene un límite". "Deben de entender (los manifestantes) que a pesar de nuestra buena voluntad, el Gobierno tiene la responsabilidad de dirigir un Estado", agregó.

Según los medios de comunicación locales, operarios de limpieza ya han empezado a desmontar con ayuda de excavadoras las tiendas de campaña, carpas y casetas que los "indignados" turcos habían levantado en los días en los que ocuparon el recinto.

Erdogan ya lo avisó

"Lo digo abiertamente. Si mañana no está vacío (el parque), las fuerzas de seguridad lo vaciarán. Este Estado no es vuestro juguete", anunció Erdogan en un mitin de su partido, el islamista moderado AKP, en Ankara. El primer ministro emplazó a los ocupantes de la zona verde a marcharse y aseguró que el sitio pertenece a "todos los habitantes de Estambul y no a organizaciones ilegales". No ha esperado tanto y ya ha comenzado con el desalojo.

Erdogan volvió a prometer que no emprenderá la reurbanización que implica la destrucción del parque hasta que los jueces determinen si el proyecto es legal y que, en cualquier caso, organizará una consulta popular. "Si la gente dice que quiere el parque, lo dejaremos. Si la gente quiere el museo municipal, lo construiremos".

"Haremos lo que quiera el pueblo", prometió en referencia a uno de los posibles usos previstos para el edificio que sustituiría esa zona verde. Arropado por decenas de miles de sus partidarios, Erdogán insistió desde un gran escenario que los manifestantes son extremistas que utilizan ese parque como excusa para atacarle.

"Respeto a los ecologistas. Pero esos no eran ecologistas. Detrás del telón del parque Gezi hay organizaciones ilegales", acusó el primer ministro, quien aseguró que la mayoría de los que hablan de ese espacio verde "nunca han estado allí". El primer ministro turco acusó a los medios de comunicación nacionales e internacionales de ocultar la realidad, y a las redes sociales de haber "lanzado increíbles provocaciones con sus mentiras".

Entre gritos de "mantente firme", "no te doblegues" o "esta nación está contigo", proferidos por sus seguidores, Erdogan aseguró que "ha sido paciente" mientras los manifestantes cometían tropelías. "Resistiremos con la ley, la democracia y los votos. Dentro de ocho meses les haremos pagar en las elecciones (municipales), ¿de acuerdo?", preguntó a una multitud que le jaleaba.