Las encuestas sitúan a Kamala Harris y Donald Trump en un empate a un día de su primer cara a cara

Mañana martes será el día más esperado de la campaña presidencial estadounidense, por primera vez Kamala Harris y Donald Trump se batirán el duelo en un debate cara a cara. La candidata demócrata Harris aún le queda un largo camino por recorrer, necesita convencer a los votantes estadounidenses. A pocas horas de dar comienzo el debate, todas las encuestas, incluida la última y, más exhaustiva, del 'New York Times', concluyen que Donald Trump mantiene su suelo electoral y que los dos candidatos quedan en un empate.

Tras la euforia que Harris despertó tras la renuncia a la carrera presidencial de Joe Biden, la demócrata no ha logrado despuntar y superar a Trump. Tan solo quedan ocho semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la carrera hacia el despacho oval se mantiene muy apretada entre los dos candidatos.

De hecho, la encuesta del New York Times, realizada entre el 3 y el 6 de septiembre de 2024, es la primera que muestra que Trump tiene una leve ventaja frente a Harris, un 48% para el republicano y un 47% para la demócrata. Ahora mismo, es imposible predecir no sólo quién va a ganar sino también quién es el favorito.

La encuesta del mismo diario muestra que los votantes sienten la necesidad de saber más sobre Harris, mientras que sus opiniones sobre Trump ya están definidas. El más beneficiado con estos nuevos datos es Donald Trump, ya que, tiene consolidado el apoyo de sus votantes, mientras que, con la demócrata, el electorado reconoce tener dudas sobres su personalidad y propuestas. Esto hace que el debate sea crucial para ella.

Estados clave

En los siete estados disputados, que son los que decidirán las elecciones presidenciales, la encuesta refleja que son favorables a Harris: Wisconsin (50% contra 47%), Michigan (49%/47%) y Pensilvania (49%/48%). Los Estados en los que los dos candidatos tendrían un empate técnico son: Nevada,Georgia, Carolina del Norte y Arizona.

Según otro estudio de CBS News/YouGov realizado en las mismas fechas de septiembre, la situación estaría particularmente reñida en Michigan, donde Trump ganaría por un punto de diferencia; Wisconsin, donde el republicado vencería por dos y Pensilvania donde los dos candidatos rondarían el 50%.

Los puntos fuertes de Donald Trump

El candidato republicano y expresidente tiene la ventaja de ser un político popular. Según el 'New York Times' gana en una de las preguntas más importantes del sondeo: ¿Cuál es el asunto más importante para definir su voto?. Trump en los sondeos tiene una ventaja de hasta cinco puntos en la "cuestión más importante para los votantes", siendo lo que sea para cada uno de los encuestados.

Además, los encuestados por el NYT dicen que Trump es el mejor para liderar los cambios que el país necesita. Los datos muestran que una mayoría de votantes sigue opinando que la economía de Estados Unidos es mala y que la nación va en la dirección equivocada. Una clara mayoría (61%) de los votantes quiere que el próximo presidente traiga un "cambio importante" con respecto a Joe Biden, frente al 34% que expresa querer un "cambio menor". Solo el 3% no quiere cambios.

Los puntos fuertes de Harris

La campaña de Harris tiene asegurado el voto afroamericano y ahora se lanza a conseguir el voto latino. Va a lanzar un nuevo anuncio en español llamado "Nueva Oportunidad", que destaca la importancia de reforzar la clase media. Promete evitar la especulación de precios en los alimentos, la limitación del los precios de los medicamentos recetados y el fin de la escasez de viviendas asequibles. El hecho de poder convertirse en la primera mujer de la historia de Estados Unido que llegue a ser presidente, hace que el voto femenino tenga tendencia hacia ella. Siempre ha estado comprometida con las mujeres apoyando iniciativas para garantizar la igualdad salarial, combatir la violencia de género y mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva.

Desde la muerte de George Floyd y las protestas del movimiento Black Lives Matter, ha apoyado la 'George Floyd Justice in Policing Act', una ley que reforma las fuerzas del orden para prevenir la mala conducta y combatir el racismo, aunque la legislación aún no ha sido aprobada por el Congreso. Kamala Harris también se ha mostrado sensible a las cuestiones medioambientales y del cambio climático, apoyando la propuesta del Plan "Reconstruir mejor", que incluía importantes inversiones en energías renovables, eficiencia energética e infraestructuras sostenibles.

El 40% de los encuestados respondió que Harris representaba el "cambio", mientras que el 55% dijo que representaba "más de lo mismo".

