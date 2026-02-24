La guerra relámpago de Rusia en Ucrania cumple hoy cuatro años

Han pasado ya 4 años desde que la guerra volvió a ser una amenaza en Europa. La invasión rusa de Ucrania cumple hoy su cuarto aniversario, las cosas han cambiado mucho desde aquel 24 de febrero de 2022, pero la guerra continúa y ya es la peor en el Viejo Continente desde la Segunda Guerra Mundial. Putin pensó que iba a ser algo rápido, una guerra relámpago, pero se le complicó.

Ucrania sigue resistiendo y para siempre quedarán en nuestra memoria los ataques a la capital, la masacre de Bucha por la que Rusia fue acusada de crímenes de guerra, o la destrucción de Mariupol, donde el ataque aéreo a su teatro dejaba cientos de víctimas. La concentración de tropas en la frontera fue el paso previo al primer ataque. Desde entonces, miles de personas abandonaron sus hogares.

Occidente empezó a mandar ayuda militar, 300.000 millones de euros en 4 años. El primer verano de la guerra, Ucrania lanzó una ofensiva sobre Járkov y dio un giro de guion al empezar a ganar terreno. Los intercambios de prisioneros, los bunkers, los ataques a infraestructuras energéticas y los inviernos muy fríos y duros se han convertido en la actualidad informativa de estos años. Se evolucionó hacia la guerra de los drones mientras Zelenski no dejó de recorrer el mundo en busca de apoyo que encontró en Joe Biden, pero que con la llegada de Donald Trump finalizó poniendo a Ucrania en apuros. Zelenski ha sabido reconducir la situación y continuar las negociaciones para un acuerdo de paz.

La resistencia de Ucrania siempre está pendiente del apoyo de Europa y de Estados Unidos, aunque este último ya parece ser historia. La primera visita de Zelenski a la Casa Blanca y su rifirrafe con Trump tensionó las conversaciones. El estadounidense le acusó de querer una tercera Guerra Mundial. Le afeó no ir con traje. Contrasta ese trato con el que Trump da a Putin al que recibió en Alaska y con el que ha hablado varias veces por teléfono. Aunque, lo cierto es que Putin no ha hecho, de momento, nada de lo que le ha pedido al presidente de Estados Unidos.

Durante estos años hemos visto a varios líderes europeos visitando zonas de guerra, como a Pedro Sánchez que ha estado varias veces. Y otra consecuencia de la guerra ha sido la adhesión de Suecia y Finlandia, que hacen frontera con Rusia, a la OTAN.

La UE refuerza los gestos con Ucrania en el aniversario de la guerra mientras Hungría evidencia la división de los 27. Ursula Von der Leyen y Antonio Costa estarán hoy en Kiev por el aniversario, un símbolo de apoyo a los ucranianos. Todo después de que Eslovaquia y Hungría, prorrusos, hayan bloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros y un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Algo que ha indignado a Bruselas.

