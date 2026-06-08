VÍDEO: Impactantes imágenes de la explosión de un jet privado en la que han muerto dos pilotos

Dos pilotos han muerto este domingo tras estrellarse e incendiarse un jet privado en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana. La aeronave, un Gulfstream G200 con matrícula estadounidense, había despegado sin pasajeros a bordo con destino a Austin, Texas, cuando sufrió una emergencia poco después del despegue.

Según las primeras informaciones difundidas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), los pilotos reportaron problemas técnicos cuando se encontraban a tan solo unas 16 millas náuticas —unos 30 kilómetros— al suroeste del aeropuerto. Tras declarar la emergencia, la tripulación intentó regresar al aeropuerto dominicano para efectuar un aterrizaje de emergencia, momento en que la aeronave se precipitó antes de completar la maniobra.

De acuerdo con los reportes iniciales, la aeronave realizó maniobras de espera en las proximidades para quemar combustible y reducir el riesgo de incendio, y durante esa operación, por causas que por el momento se desconocen, perdieron el control del aparato. El avión se salió de la pista hacia una zona de pasto, impactó contra terreno irregular y se incendió tras tocar tierra.

En el vuelo no había viajeros y tampoco se han reportado heridos en tierra. Tras el siniestro, los organismos de emergencia se movilizaron hasta la zona para atender la situación y asegurar el área del accidente.

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