VÍDEO: Pánico entre los niños de un colegio en Filipinas por el terremoto que ha sacudido al país

El terremoto de 7,8 grados que ha sacudido Filipinas, ha dejado unas imágenes impactantes. El terremoto, que ha derrumbado edificios enteros, ha sorprendido a unos niños en el patio de su colegio cuando estaban entrando a clase. En las imágenes se aprecia como los niños se tapaban la cabeza y los oídos por los gritos de la multitud. Una de las estructuras del patio se ha venido abajo con la fortuna de que no le ha caído a nadie encima.

Según informó la escuela, el terremoto se sintió aproximadamente a las 7:38 de la mañana, mientras se desarrollaba la ceremonia de izada de bandera.

Casi 40 personas han muerto tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Filipinas. En el último balance se informa además de 12 desaparecidos y más de 100 heridos. El temblor desató una alerta por tsunami que se cancelaba horas después.

El servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde el temblor ha estado seguido por más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6,7. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

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