VÍDEO: A la carrera por culpa de un temporal, una escalerilla se da la fuga en el aeropuerto

Unos operarios del aeropuerto de Nueva Delhi han tenido que salir 'a la carrera' por una escalerilla que iba en dirección a un avión que estaba esperando en la pista. El temporal en la India está complicando las labores de trabajo de los operarios y una de las escalerillas que se montan para acceder al avión, no estaba enganchada y ha chocado con varios aviones que estaban parados.

En las imágenes se aprecia como la tormenta y el aire desplazan una escalerilla varios metros en dirección a unos aviones que no podían volar a causa del temporal. Hasta tres operarios corren tras ella para intentar detenerla. Al final, solo han lamentado daños de poca intensidad en algunos aviones del aeropuerto.

Al menos 104 personas murieron y otras 52 resultaron heridas a causa de una fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo que golpeó ayer el estado norteño de Uttar Pradesh, el más grande y poblado de la India, informaron este jueves fuentes oficiales.

"De las 104 víctimas mortales registradas por el temporal, cuatro fallecieron por la caída de un rayo, mientras que 52 personas resultaron heridas, 130 animales perdieron la vida y alrededor de 98 casas sufrieron daños", confirmó el responsable estatal de emergencias, Harikesh Bhaskar Yashod, en una declaración pública a los medios.

Durante la tormenta, que levantó vallas publicitarias, arrancó árboles y levantó una espesa capa de polvo por el fuerte viento, se llevaron a cabo operaciones de rescate para trasladar a los ciudadanos a refugios durante toda la noche, detalló la oficina de ayuda.

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