Una familia ofrece casi 70.000 euros al año y alojamiento por cuidar de su perro

Encontrar empleo y vivienda al mismo tiempo no suele ser habitual. Sin embargo, una oferta publicada en Reino Unido ha llamado la atención por reunir ambas condiciones en una sola propuesta. Una familia residente en el condado de Surrey ofrece un salario de 60.000 libras anuales, cerca de 70.000 euros, además de alojamiento gratuito, a la persona que se encargue del cuidado de su perro.

La vacante no se limita únicamente a atender a la mascota. El puesto implica residir de forma permanente en la propiedad y asumir distintas responsabilidades relacionadas tanto con el bienestar del animal como con la gestión cotidiana de la finca.

Mucho más que pasear al perro

Entre las tareas incluidas en la oferta figuran la alimentación diaria, los paseos y el seguimiento del estado de salud del animal. La persona seleccionada también deberá coordinar las visitas veterinarias y mantener el contacto con adiestradores y peluqueros caninos.

La familia explica que viaja con frecuencia y necesita a alguien que garantice una atención continuada a su mascota durante sus ausencias.

Por ese motivo, el futuro empleado deberá estar disponible para supervisar todas las necesidades del perro y mantener una comunicación constante con los propietarios.

Una vivienda incluida en el contrato

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que el trabajador dispondrá de una vivienda independiente dentro de la finca sin asumir costes de alquiler.

Además del cuidado del animal, el anuncio incluye otras funciones vinculadas al mantenimiento de la propiedad, como la recepción de entregas, la coordinación con otros empleados y determinadas tareas administrativas básicas.

El perfil que buscan

Según explicaron los propietarios en declaraciones recogidas por medios británicos, buscan una persona "responsable, agradable y calmada" que pueda incorporarse de manera inmediata.

"El candidato seleccionado se encargará de velar por la vivienda, transmitiendo tranquilidad y supervisando atentamente la propiedad tanto cuando los propietarios se encuentren en ella como cuando estén de viaje", señalaron.

La oferta también exige experiencia previa tanto en el cuidado de perros como en labores domésticas. Por el momento no ha trascendido si la familia ya ha encontrado a la persona que ocupará un puesto que ha despertado interés dentro y fuera del Reino Unido.

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