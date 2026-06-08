Investigan una agresión sexual grupal a una estudiante española de Erasmus en Milán

Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual múltiple sufrida por una estudiante universitaria española que participaba en un programa Erasmus en Milán. La denuncia ha activado una investigación de la Fiscalía y de la Policía italiana, que trabajan para identificar a los supuestos responsables.

Según las primeras informaciones, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 23 de mayo, después de que la joven pasara la noche en una discoteca situada en las afueras de la ciudad.

La estudiante aseguró haber sido abordada por varios hombres al abandonar el local de ocio. De acuerdo con su relato, los presuntos agresores la trasladaron posteriormente a un vehículo, donde se habría producido parte de la agresión.

Tras lo ocurrido, la joven acudió junto a una amiga a un centro hospitalario de Milán. Allí fue sometida a diferentes pruebas médicas que, según recogen los medios italianos, confirmaron la existencia de abusos sexuales. Con el informe médico, la estudiante formalizó una denuncia ante las autoridades y relató lo sucedido a los investigadores.

La Fiscalía busca identificar a los autores

La investigación apunta a la participación de entre cuatro y cinco hombres. Los agentes analizan ahora todos los elementos disponibles para reconstruir los movimientos de la víctima y localizar a los presuntos implicados.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas de los hechos.

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