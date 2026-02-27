Las peligrosas "guerras escolares" entre institutos que enfrentan a adolescentes con tijeras y petardos

Hace dos semanas los medios de comunicación de Londres dieron a conocer que ocho escuelas del distrito de Hackney habían organizado una quedada violenta, a la que los asistentes debían acudir con objetos punzantes. Los jóvenes se enfrentan en lo que llaman school wars, o guerras escolares, divididos en dos equipos: los rojos y los azules.

Lo anuncian a través de las redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram con publicaciones, que incitan a la violencia entre estudiantes. Saltó a la luz poco después de que dos menores fueran apuñalados en el instituto Kingsbury, en Brent. En estas plataformas se anima a los alumnos a enfrentarse a los de otros centros, utilizando brújulas, reglas, tijeras o incluso petardos.

Los carteles, inspirados en las bandas callejeras de Los Ángeles, los Bloods y los Crips, aparecen hombres con pasamontañas rojos o azules, según recogió el Evening Standard. En las publicaciones se incluyen listas de colegios de los cursos 7.º a 11.º, asignados a cada "bando".

Según informó el Daily Mail, los organizadores del conflicto incluso diseñaron un sistema de puntos para las peleas: 10 puntos por perseguir, 5 por esquivar, otros 10 por golpear y 20 por hacer daño. Además, se anima a grabar las batallas y subirlas a redes "para ganar puntos extra".

Más de medio centenar de escuelas

En este tiempo, la participación en estas "guerras escolares" se ha multiplicado casi por diez. Se ha extendido tanto que la Policía Metropolitana ha puesto en marcha una operación especial, llamada Operación Cedarfield, para identificar a los responsables. Según el diario 'Metro', ya se contabilizan 58 escuelas implicadas en distintos puntos de la capital británica, incluyendo los distritos de Greenwich, Tower Hamlets, Croydon, Harrow y Hackney.

También se han detectado publicaciones que llaman a "guerras" entre distritos completos, con el norte de Londres dividido y zonas como Ealing y Brent enfrentadas a Waltham Forest y Southwark. Aunque, varios estudiantes creen que todo es una maniobra para crear alarma. "La gente solo intenta asustar a los padres. La mayoría de las escuelas están interconectadas y tienen buenas relaciones", explicó a Metro un alumno de 10.º curso.

Cierre de cuentas

Ante la preocupación, los directores de varios centros han pedido a los estudiantes que vuelvan directamente a casa después de las clases. Por su parte, la Policía Metropolitana ha reforzado su presencia en las zonas escolares.

"Estamos al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales y estamos en estrecho contacto con las escuelas de varios distritos de Londres para ofrecerles tranquilidad", afirmó el comandante Neerav Patel, quien también confirmó que se ha solicitado a TikTok, Snapchat e Instagram el cierre de una docena de cuentas que promovían las peleas.

Y advirtió a los menores implicados de "las graves consecuencias de involucrarse en asuntos como este. Un arresto, acusación y condena por violencia y porte de armas podría suponer una pena de prisión con un impacto significativo a largo plazo en sus oportunidades futuras".

