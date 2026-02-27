Datos médicos sensibles de millones de franceses han sido pirateados, entre los afectados candidatos potenciales a las presidenciales

La información médica de entre 11 y 15 millones de franceses se ha visto comprometida. Al parecer una base de datos ha sido pirateada, incluiría información sensible como por ejemplo si una persona es portadora del VIH.

El canal France 2 ha sido el medio que ha publicado esta información y comprobó que esta base de datos incluía el expediente médico de forma detallada. Habría personalidades políticas. El medio no desveló su identidad, pero sí añadió que entre los afectados figuran potenciales candidatos a las presidenciales de 2027 o responsables de la seguridad.

Los periodistas contactaron con el pirata informático que se atribuye el robo de estos datos, que les dijo que proceden de Cegedim, una empresa especializada en programas informáticos que ofrece sus servicios a 25.000 gabinetes médicos y 500 centros sanitario. Al contactar con Cegedim, su respuesta fue no hacer declaraciones. A mediados de febrero también se supo que se había producido un robo de uno de los ficheros del fisco francés con información de 1,2 millones de cuentas bancarias.

La ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, indicó que hace falta una "vigilancia reforzada" y "transparencia total cada vez que, desgraciadamente, nuestros sistemas no han funcionado completamente".

