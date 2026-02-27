Rusia instruye a sus estudiantes de secundaria para tripular drones de combate

La creciente relevancia de los drones en los conflictos armados contemporáneos, especialmente en la guerra de Ucrania, ha llevado al Kremlin a reforzar de manera sistemática la formación de pilotos e ingenieros de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Como parte de esta estrategia, el gobierno ruso ha comenzado a integrar el aprendizaje de drones directamente en el sistema educativo, desde edades tempranas hasta la formación universitaria y militar.

Por orden directa del presidente Vladímir Putin, se han puesto en marcha programas de formación en drones en escuelas, universidades y academias militares. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo nacional para crear una base amplia de especialistas capaces de diseñar, ensamblar y operar estos sistemas, cada vez más determinantes en el campo de batalla moderno.

Drones desde la infancia

La implementación de estos programas no se limita a la educación secundaria. En diversas regiones del país se han abierto centros y clases específicas incluso en escuelas primarias y jardines de infancia. Un ejemplo es la escuela Dobro i Nebo (“Bondad y cielo”), en la región de Volgogrado, donde los estudiantes aprenden nociones básicas de ensamblaje y pilotaje de drones.

En la ciudad de Krasnodar, los alumnos llevan dos años recibiendo formación impartida por personal militar. Según las autoridades locales, los estudiantes no solo utilizan simuladores, sino que también operan aeronaves reales como parte de su aprendizaje práctico.

La materia llega a la secundaria obligatoria

El Ministerio de Educación ruso ha dado un paso más al incluir oficialmente en la lista de materiales didácticos el manual Vehículos aéreos no tripulados: cursos 8º y 9º. Esta asignatura ya se imparte a estudiantes de entre 14 y 15 años. Sin embargo, ante los resultados adversos del ejército ruso en la guerra de Ucrania, el programa se ampliará también a los cursos 10º y 11º de secundaria.

De este modo, adolescentes de entre 15 y 18 años aprenderán a operar drones durante las clases de física y astronomía, integrando la tecnología militar en materias científicas del currículo escolar.

El manual educativo ha sido desarrollado por Geoscan, una empresa rusa de drones en la que una de las hijas del presidente Putin posee un 10% de las acciones. La compañía se encuentra actualmente incluida en la lista de empresas sancionadas por la Unión Europea y Estados Unidos.

Militarización temprana y educación “patriótica”

El objetivo último de estas iniciativas es claro: formar operadores de guerra desde las aulas. Se trata de una política coherente con un modelo en el que la militarización comienza en la infancia. En toda Rusia y en los territorios ucranianos ocupados temporalmente, la guerra está penetrando en el sistema educativo a través de clases de cadetes, programas de educación “patriótica” y formación técnica con drones.

Un elemento central de este proceso es Yunarmiya, el movimiento juvenil paramilitar impulsado por el Estado. Actualmente, alrededor de 1,8 millones de niños y adolescentes en edad escolar forman parte de esta organización en todo el país.

Además, se utilizan más de 200 campamentos destinados a la instrucción militar de menores, donde niños desde los 8 años reciben entrenamiento básico, reforzando una cultura militarizada desde edades muy tempranas.

Un modelo educativo marcado por la guerra

La incorporación del entrenamiento con drones en el sistema educativo ruso refleja cómo la guerra está redefiniendo las prioridades del Estado. Lejos de limitarse al ámbito estrictamente militar, el conflicto se proyecta sobre la educación, la ciencia y la infancia, consolidando un modelo en el que la preparación para la guerra comienza mucho antes de la edad adulta.

