Polonia avisa de una posible Tercera Guerra Mundial "de la escala que vieron nuestros abuelos"

El ministro de Exteriores de Polonia ha señalado el peligro que supone el presidente ruso Vladímir Putin para el país, ya que se encontraría en primera línea de cualquier nueva agresión rusa al compartir frontera con Ucrania y Rusia.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw SikorskiEFE

Paula Hidalgo
Publicado:

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sirkoski, ha lanzado una seria advertencia sobre el riesgo de una escalada militar en Europa. Durante su intervención en el Parlamento polaco (Sejm), aseguró que el país debe prepararse para una guerra "de la escala que vieron nuestros abuelos y bisabuelos", haciendo una clara referencia a los conflictos mundiales del siglo XX.

Sus declaraciones llegan en un momento de máxima tensión en el flanco oriental de la OTAN, en plena ofensiva rusa en Ucrania y con crecientes incidentes en la frontera este de la Alianza.

"Putin no quiere la paz, solo la rendición"

Según recoge el diario británico Daily Mail, Sikorski advirtió de que Polonia, que comparte frontera con Rusia y Ucrania, estaría en primera línea ante cualquier nueva agresión del Kremlin. "Putin no quiere la paz, solo la rendición", afirmó el jefe de la diplomacia polaca, quien también subrayó que una eventual derrota de Ucrania "no reduciría la amenaza rusa, sino que la incrementaría" sobre los países del este de la OTAN.

El ministro alertó además de que la ofensiva rusa ya se manifiesta de diversas formas, como incursiones con drones cerca del espacio aéreo aliado, sabotajes ferroviarios o campañas de desinformación.

En los últimos días, se han activado en Polonia y Rumanía cazas de la OTAN tras ataques rusos contra infraestructuras ucranianas próximas a sus fronteras, mientras continúan los bombardeos en regiones como Zaporiya, Dnipropetrovsk o Sumy.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores polaco también advirtió del desafío que supone para Polonia el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Señaló que la alianza y los estrechos vínculos con Estados Unidos han sido un pilar de la política exterior de Polonia durante décadas, independientemente de quién ocupara la Casa Blanca, qué partido tuviera la mayoría en el Congreso o quién gobernara Polonia.

