Un caza croata intercepta un avión de pasajeros por una falsa alerta de secuestro durante un vuelo a Alemania

Una señal de emergencia que alertaba de un posible secuestro ha obligado a intervenir a las Fuerzas Aéreas de Croacia. Un caza Rafale interceptó este martes un avión de pasajeros maltés que sobrevolaba territorio croata durante un trayecto entre Grecia y Alemania. Finalmente, todo apunta a una falsa alarma provocada por un problema técnico, aunque la investigación continúa abierta.

El avión terminó aterrizando sin contratiempos en Núremberg, su destino previsto, después de que el caza militar lo escoltara hasta abandonar el espacio aéreo croata.

La OTAN ordenó el despegue del caza tras detectar la alerta

El incidente comenzó cuando el centro de control aéreo italiano detectó que el transpondedor del Boeing emitía el código de emergencia '7500', utilizado internacionalmente para advertir de un posible secuestro.

Ante esta situación, y después de que la tripulación no respondiera a los requerimientos, el Mando Aéreo Conjunto de la OTAN en Torrejón, España, ordenó la salida del caza croata.

"Recibimos el aviso de que un avión de pasajeros que cruzaba nuestro espacio aéreo indicaba un intento de secuestro. Como no respondía a los requerimientos, lo escoltamos fuera de nuestro espacio aéreo", explicó el ministro de Defensa de Croacia, Ivan Anusic, según la cadena N1.

La interceptación tuvo lugar a las 09:02 GMT cerca de Korenica, a unos 160 kilómetros de Zagreb. Posteriormente, a las 09:18 GMT, el caza realizó un patrullaje entre Rijeka y Delnice mientras acompañaba al avión.

Un posible fallo técnico detrás de la falsa alarma

Las primeras investigaciones apuntan a una avería en los sistemas de comunicación de la aeronave. Según explicó Anusic a la televisión pública HRT, tanto el sistema principal como el de respaldo habrían fallado, una circunstancia poco habitual.

"Más tarde se determinó que se produjo un fallo en el sistema de radiocomunicación y que el sistema de respaldo también había fallado, algo muy poco frecuente. Aunque la investigación no ha concluido y carecemos de confirmación oficial, es probable que la señal del transpondedor que indicaba el secuestro se activara por error", señaló.

El ministro calificó la intervención "como un excelente ejercicio" ante una posible amenaza terrorista, al tratarse de la primera actuación de estas características en Croacia.

La alerta también provocó medidas de seguridad en Alemania

Medios alemanes, entre ellos Der Spiegel, informaron de un incidente coincidente relacionado con un vuelo procedente de Corfú y con destino a Núremberg.

Según estas informaciones, la señal de emergencia provocó también el despegue de cazas Eurofighter alemanes, el acordonamiento temporal del aeropuerto de Núremberg y el desvío de varios vuelos.

Pese al despliegue de seguridad, el avión aterrizó sin incidentes y las autoridades croatas mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.