Encuentran en una maleta situada en un apartamento el cadáver de la influencer Natalia Villalba

El caso de Natalia Villalba Angarita está causando una enorme conmoción en Colombia después de que hayan salido a la luz los primeros detalles de las causas de su muerte. Según el periódico 'El Tiempo', la influencer fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá.

La joven influencer de 37 años se alojaba en ese apartamento desde el día 3 de junio por una reserva en una web de alquileres. Villalba tenía previsto quedarse en ese alojamiento, en la exclusiva zona de El Virrey desde el día 3 hasta el 21 de junio.

Sin embargo, en la mañana del 21 de junio una empleada doméstica dio la voz de alarma tras no obtener respuesta a las llamadas realizadas a la joven.

Una maleta plateada: lugar donde se encontraba el cuerpo

En concreto, el cadáver se encontró en el interior de la ducha del baño, cuyas mamparas permanecían abiertas, mientras la mujer realizada labores de limpieza en esa parte de la instancia.

Allí fue donde encontró una sospechosa maleta plateada que contenía los restos de la modelo colombiana, lo que llevó a las autoridades a personarse rápidamente en el lugar de los hechos.

El cuerpo de Villalba, que presuntamente presentaba signos de violencia, fue identificado rápidamente gracias al pasaporte que se encontraba en el inmueble.

Un hombre estadounidense y otro británico: los dos sospechosos por la muerte de Villalba

Aunque la investigación de la Fiscalía sigue en marcha, las principales hipótesis apuntan a que se trataría de un crimen machista.

Uno de los principales sospechosos de haber asesinado a la joven modelo sería un hombre estadounidense, residente en Texas. Al parecer, este hombre habría acompañado a la fallecida durante los primeros días de la instancia. Según recoge Noticias Caracol, este individuo estuvo alojado allí entre el 3 y el 7 de junio.

Posteriormente, las investigaciones señalan a otro posible hombre involucrado. En este caso, sería una persona de nacionalidad británica.

Según detallan en El Tiempo, el hombre llegó al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente. Además, ese mismo día varias cámaras de seguridad habrían captado al extranjero trasladando sábanas hacia una zona de lavandería del edificio.

En medio de la búsqueda de respuestas, la madre de la joven influencer ha entregado a los agentes los últimos mensajes que tuvo con su hija y asegura que la comunicación se interrumpió días antes del hallazgo del cuerpo.

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