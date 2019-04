Nunca ha sido tan probable como ahora que Trump gane las elecciones

La novedad de la jornada es que incluso si se parase la tendencia de las encuestas en estos momentos, si Donald Trump dejara de subir y Hillary Clinton de bajar, el candidato republicano se encontraría dentro del margen de error de los sondeos. Es decir, con las encuestas de ahora mismo, Trump podría ser el próximo presidente de EEUU.

Así pues, la duda de si la ventaja que tenía Clinton era o no sólida, no lo era. Eso no quiere decir que la candidata no vaya a ganar, sino que nunca ha sido tan probable como ahora que el republicano gane los comicios presidenciales.

El último anuncio de la campaña de Hillary también alerta con el mensaje de que "Donald Trump ganará". Él es ahora mismo en el país el hombre con más confianza, pero también el más cuidadoso, que sigue acabando sus comunicaciones con mensajes populistas: "De ahora en adelante va a ser siempre América primero". Mientras, la candidata demócrata no ha entrado al trapo y Barack Obama ha anunciado más mítines de los que tenía previstos.