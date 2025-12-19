El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,2 millones de euros y su respuesta conmueve a todos

Ahmed Al-Ahmed, así es como se llama el hombre que con gran valentía se abalanzó sobre uno de los atacantes que el pasado domingo asesinaron a 16 personas en la playa de Bondi para tratar de de desarmarlo. Como recompensa por arriesgar su vida para tratar de salvar la de otros, el influencer Zachery Dereniowski le hizo entrega de un cheque por valor de 2,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 1,4 millones de euros al cambio) recaudados con las donaciones de 43.000 personas.

"Qué bueno verte, amigo. Auténtico héroe. Vengo con noticias de gente de todo el mundo. Han recaudado para ti 2,5 millones de dólares", le comunica el influencer en un vídeo publicado en sus redes sociales. Al-Ahmed, un humilde frutero de origen sirio de 42 años respondió al anuncio con una pregunta muy emotiva: "¿Me lo merezco?", dijo el hombre, a lo que Dereniowski contestó con un "cada centavo".

El 'Héroe de Bondi' agradeció "de corazón" la donación y quiso mandar un mensaje de paz pidiendo que todos los seres humanos se apoyen unos a otros y olviden todo lo malo que nos rodea para "seguir adelante para salvar vidas". "Cuando salvo a la gente, lo hago desde el corazón. Era un bonito día y todo el mundo estaba celebrando y disfrutando. Niños, mujeres, hombres, adolescentes... todos estaban felices y merecían disfrutar. Este país es el mejor del mundo y no vamos a soportar ver eso. Basta es basta", afirmaba desde la cama del hospital en la que se encuentra recuperándose de las heridas sufridas.

Al-Ahmed, padre de dos hijos, se escondió detrás de unos vehículos aparcados y sorprendió a uno de los atacantes, forcejeando con él hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra los asistentes a una festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, una de las más concurridas de Australia. En el ataque, un total de 16 personas perdieron la vida y decenas de ellas resultaron heridas, pero el número pudo haber sido mucho mayor de no haber sido por la intervención de Ahmed, que "no dudó en arriesgar su propia vida para proteger a los demás", afirman diversos donantes.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con el Estado Islámico, según dice el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento. Albanese destacó esta semana la heroicidad de los tres y visitó a Ahmed al-Ahmed en el hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".

