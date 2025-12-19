Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Atentado Australia

El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,2 millones de euros y su respuesta conmueve a todos

El hombre que desarmó a uno de los terroristas de Australia recibió un cheque con las donaciones de 43.000 personas.

El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,4 millones de euros.

El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,2 millones de euros y su respuesta conmueve a todos | @mdmotivator

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Ahmed Al-Ahmed, así es como se llama el hombre que con gran valentía se abalanzó sobre uno de los atacantes que el pasado domingo asesinaron a 16 personas en la playa de Bondi para tratar de de desarmarlo. Como recompensa por arriesgar su vida para tratar de salvar la de otros, el influencer Zachery Dereniowski le hizo entrega de un cheque por valor de 2,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 1,4 millones de euros al cambio) recaudados con las donaciones de 43.000 personas.

"Qué bueno verte, amigo. Auténtico héroe. Vengo con noticias de gente de todo el mundo. Han recaudado para ti 2,5 millones de dólares", le comunica el influencer en un vídeo publicado en sus redes sociales. Al-Ahmed, un humilde frutero de origen sirio de 42 años respondió al anuncio con una pregunta muy emotiva: "¿Me lo merezco?", dijo el hombre, a lo que Dereniowski contestó con un "cada centavo".

El 'Héroe de Bondi' agradeció "de corazón" la donación y quiso mandar un mensaje de paz pidiendo que todos los seres humanos se apoyen unos a otros y olviden todo lo malo que nos rodea para "seguir adelante para salvar vidas". "Cuando salvo a la gente, lo hago desde el corazón. Era un bonito día y todo el mundo estaba celebrando y disfrutando. Niños, mujeres, hombres, adolescentes... todos estaban felices y merecían disfrutar. Este país es el mejor del mundo y no vamos a soportar ver eso. Basta es basta", afirmaba desde la cama del hospital en la que se encuentra recuperándose de las heridas sufridas.

Al-Ahmed, padre de dos hijos, se escondió detrás de unos vehículos aparcados y sorprendió a uno de los atacantes, forcejeando con él hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra los asistentes a una festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, una de las más concurridas de Australia. En el ataque, un total de 16 personas perdieron la vida y decenas de ellas resultaron heridas, pero el número pudo haber sido mucho mayor de no haber sido por la intervención de Ahmed, que "no dudó en arriesgar su propia vida para proteger a los demás", afirman diversos donantes.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con el Estado Islámico, según dice el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento. Albanese destacó esta semana la heroicidad de los tres y visitó a Ahmed al-Ahmed en el hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detienen a otras 7 personas bajo sospecha de planear otro atentado inminente en Australia

Detenidos por la supuesta planificación de otro atentado en Australia

Publicidad

Mundo

Donald Trump.

Trump no descarta una guerra con Venezuela

Vehículos de la misión de paz de la ONU en Líbano

Bajo los drones y los bombardeos: 36 horas con las tropas españolas en Líbano

El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,4 millones de euros.

El 'Héroe de Bondi' recibe una donación de 1,2 millones de euros y su respuesta conmueve a todos

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante una conferencia de prensa en la Casa Azul en Seúl
Corea del sur

Corea del Sur plantea financiar públicamente tratamientos para ponerse pelo

La princesa heredera de Noreuga Mette-Marit, junto a su marido
Noruega

La princesa Mette-Marit de Noruega necesita un trasplante de pulmón

Una Kisscam en el concierto de Coldplay de Boston destapa una infidelidad
COLDPLAY

La protagonista de la 'kiss cam' del año habla por primera vez tras su infidelidad: "Fue inapropiado..."

Kristin Cabot ha concedido una entrevista para el periódico 'The New York Times' y asegura que ha mantenido una conversación con sus hijos para explicarles lo sucedido.

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov
Jeffrey Epstein

Las nuevas fotografías del caso Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y chicas de 18 años

Las fotografías forman parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein.

Trump da el discurso a la Nación

Trump añade su nombre al del Kennedy Center en su estrategia de utilizar las instituciones para su marca personal

Imagen de archivo de la Universidad de Brown.

Hallan muerto tras suicidarse al presunto autor del tiroteo mortal en la Universidad de Brown, Estados Unidos

Zelensky y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa

La UE financiará a Ucrania con 90.000 millones del dinero europeo sin recurrir a los activos rusos congelados

Publicidad