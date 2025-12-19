Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TENSIÓN VENEZUELA

Trump no descarta una guerra con Venezuela

El mandatario estadounidense deja la puerta abierta a nuevos abordajes de buques en la zona.

Donald Trump.

Donald Trump.EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela. Sus declaraciones llegan después de ordenar un "bloqueo" a las entradas y salidas de los petroleros del país sudamericano y durante los bombardeos contra lanchas en el mar Caribe, una operación que Washington justifica en la lucha contra el narcotráfico.

"No lo descarto, no", ha dicho Trump en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC, aunque ha matizado que "no discute" si sus últimas acciones, entre ellas los citados bombardeos, que ya han provocado más de un centenar de muertos y la incautación de un petrolero venezolano frente a sus costas, pueden desembocar en un conflicto abierto.

El mandatario estadounidense ha dejado además abierta la puertaa nuevos abordajes de buques en la zona. Preguntado por posibles acontecimientos en un futuro próximo, ha respondido que "depende". "Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos", ha advertido.

En este contexto, Trump ha evitado aclarar si el objetivo final de estas acciones es el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro. No obstante, ha asegurado que el dirigente chavista “sabe exactamente” qué pretende Washington. “Lo sabe mejor que nadie”, ha añadido.

Estas palabras se producen horas después de que el presidente de Estados Unidos defendiera que no es necesario el visto bueno del Congreso para llevar a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano, con el objetivo declarado de actuar contra cárteles de la droga, una justificación que Caracas considera una excusa para encubrir una posible invasión.

