EEUU no busca derrotar a Bashar Al-Asad con su ofensiva en Siria

Estados Unidos tiene "pocas dudas" de que el régimen de Al Asad haya utilizado armas químicas, una obscenidad, dijo John Kerry, a la que el mundo debe responder. Rusia, que veta cualquier intento de condena en Naciones Unidas, ha advertido de que una acción armada podría tener consecuencias catastróficas.



El Secretario de Estado norteamericano ha prometido que Washington lanzará "una respuesta proporcional" a la ofensiva de Bashar Al Asad. "El presidente Obama cree que aquellos que usan las armas más atroces del mundo contra las personas más vulnerables del mundo tienen que rendir cuentas" declaró la pasada noche.



Barack Obama estaría ultimando los detalles para ordenar una intervenicón militar con la ayuda de líderes de la comunidad internacional. La Casa Blanca ya ha mantenido contactos con otros mandatarios, además del apoyo de Europa, Australia y Turquía. EEUU no vería con malos ojos que varios buques de la Marina estadounidense, posicionados ya en el Mediterráneo junto las costas de Israel, dispararan a zonas controladas por el régimen sirio.



Sin embargo, esta decisión no cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas porque Rusia y China, aliados de Damasco y con derecho a veto, se niegan a condenar el uso de armas químicas en Siria.



A las trabas que ponen desde Moscú hay que añadir las enormes dificultades que están encontrado los expertos de la ONU enviados a la zona. La delegación de Naciones Unidas que investiga y busca evidencias de gases tóxicos ha sido atacada por un francotirador. Aunque eso no ha impedido que los inspectores hayan obtenido muestras de sangre y cabello de los enfermos.